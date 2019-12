Konzert Between The Days: Fetziger Rock im Olper Lorenz-Jaeger-Haus

Olpe. Zum 43. Mal gibt es am 29. Dezember „Between The Days“ im Olper Lorenz-Jaeger-Haus. Beim Kultfestival geht wieder die Post ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Between The Days: Fetziger Rock im Olper Lorenz-Jaeger-Haus

Zum 43. Mal präsentiert der Club 574 „Between The Days“, am Sonntag, 29. Dezember, im Lorenz-Jaeger-Haus. Das Kultfestival lockt mit den Bands „Kapelle Petra“ und „Esperanska“. „Da wird kein Bein am Boden bleiben“, sagt Michael Hunold vom Club 574. „Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr sieben Bands auf zwei Bühnen begrüßen zu dürfen.“ Besonders wichtig war es der Olper Kulturinitiative, Generationen übergreifend zu arbeiten und ein breites Publikum anzulocken.

„Kapelle Petra“ ist eine deutschsprachige Indie-Rock-Band aus Hamm. Derzeit ist sie mit ihrem Album „Nackt“ auf Tour und macht Halt im Olper Lorenz-Jaeger-Haus. Der Durchbruch gelang den Musikern 2007 mit dem Song „Geburtstag“. „Knapp zwei Stunden spielen sie auf unserer großen Bühne“, so Organisatorin Ursula Eichert.

Kleine Bühne

Die Band Esperanska beschreibt ihren Stil als eine Mischung aus „Mediterranen Soundclash, Ska, Swing, Polka, Surf & Rock’n’Roll in portuguese“ auf ihrer Homepage. „Das wird auch was für Leute, die kein Ska mögen, mit Bläsern und einer richtig fetten Party. Genau aus diesem Grund spielen sie zum Schluss“, so Hunold.

Auf der kleinen Bühne erwartet die Zuschauer die Vintage-Rock-Band „Anny Way“, „Fremdkoerper“ aus Finnentrop, „Kaufhaus Dahl“, „Hello Luke“ und „@ is’ so“.

Kreis Olpe Karten sind erhältlich Karten gibt es im Lorenz-Jaeger- Haus, der Buchhandlung Dreimann, Schröders Café und der Musikkneipe Mythos zu einem Preis von 14 Euro. Oder online auf der Facebook-Seite des Clubs 574 und Between The Days. An der Abendkasse gibt es außerdem Karten zum Preis von 17 Euro. Schüler und Studenten können die Karten zum ermäßigten Preis von 10 Euro erwerben. Dazu bitte den jeweiligen Ausweis mitbringen. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Die regionale Band „Fremdkoerper“ wurde bereits im Jahr 2003 gegründet. „Die Jungs werden mit ihren selbst geschriebenen Deutschrock-Songs viel Energie auf die ‘Plüsch Bühne’, unsere kleine Bühne, bringen“, so Eichert. Die Nümbrechter Band „Kaufhaus Dahl“, bekannt von der „Fête de la Musique“, präsentiert sich mit ihrem neuen Album „Für Alle“.

Spaß an der Musik

„Hello Luke“ ist aus dem Vorprogramm der Olper Band TIL bekannt und normalerweise mit einer Loopstation Solo unterwegs. „Bei Between The Days kommt er mit einer Bandbesetzung und bringt einiges an Rock und Pop Musik mit“, sagt Hunold. „@ is’so“, ist eine vierköpfige Band mit Wurzeln in Olpe und Remscheid. „Mit eigenartiger Musik“, sagt Gitarrist Theo Pagonakis lachend. „Ich sage das so, weil unsere Musik in keine Schublade passt. Es ist eine Mischung aus Blues, Funk und Rock“. Das Wichtigste ist der Band der Spaß an der Musik und die Freundschaft, die sich zwischen den Mitgliedern entwickelt hat. Mit Witz und Charme werden die deutschen Songs erstmals akustisch gespielt. „Wenn wir Spaß haben und es unseren Zuschauern gefällt, haben wir noch mehr Spaß.“

Genau so viel Spaß macht den Veranstaltern ihre ehrenamtliche Arbeit für Between The Days: „Unterstützt von vielen Jugendlichen war es bis jetzt immer sehr entspannt.“ Da sind sich alle einig.