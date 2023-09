Bewegend: Lennestädter Kinder fordern im Rathaus ihre Rechte

Lennestadt. Mit dem Friedensgebet am Weltkindertag setzten Stadt, Schulen und Religionsgemeinschaften ein Zeichen gegen Krieg, Gewalt und für Kinderrechte.

Beeindruckend war das „Friedensgebet am Weltkindertag“ am Mittwochabend im Rathaus Lennestadt. Die Akteure hatten zusammen mit der Stadt erstmals ein neues Format gewählt, um nicht nur um für Frieden in der Welt zu beten, sondern auch auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen. Und das sehr emotional und anschaulich. Die Begrüßung der vielen Gästen im voll besetzten Ratssaal und Foyer übernahm deshalb nicht Bürgermeister Puspas, dieser gab das Mikrofon gern an Lina Litter, Schülerin des Städtischen Gymnasium Lennestadt, ab. „Wir sind traurig über die Dinge, die in dieser Welt passieren und dass nicht alle Kinder in einer friedlichen Welt aufwachsen können, wir sind aber auch dankbar, dass wir hier sicher sind“, sprach das Mädchen den Anwesenden aus dem Herzen und erntete tosenden Applaus.

Dann marschierten Kinder der Oene-Elspe-Schule in den Ratssaal und präsentierten von Lennestädter Schülerinnen und Schülern gemalte Plakate mit den Rechten der Kinder in dieser Welt nach der UN-Kinderrechtskonvention, die von Schulleiterin Rebecca Friesekothen verlesen wurden, u.a. das Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Gesundheit, gewaltfreie Erziehung, Bildung und Gleichheit.

Schulleiterin Rebecca Friesekothen stellte anhand der Plakate die „Kinderrechte“ vor. Foto: Volker Eberts / WP

Der gelungene Auftakt endete mit dem Lied „We are the world, we are the children“, gesungen vom Chor der Lessing-Realschule Grevenbrück und der Musiktheaterklasse des Städtischen Gymnasiums unter Leitung von Christa Maria Jürgens - ein weiterer Gänsehautmoment.

Anschließend nahm Matthäus Wanzek, der sich seit dem Beginn des Ukrainekrieges intensiv um Hilfe für die Menschen dort sowie für die nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge kümmert und einer der Gründer der Hilfsorganisation „Viele Hände für die Hoffnung e.V.“ ist, bei einem Vortrag mit in das geschundene Land. Es waren beeindruckende Worte und Bilder über das Grauen des Krieges, die bei vielen eine sehr nachdenkliche Stimmung hinterließen.

Voll besetzt waren Ratsaal samt Foyer am "Weltkindertag" in Lennestädter Rathaus. Foto: Volker Eberts / WP

Anschließend folgte das traditionelle Friedensgebet mit Beiträgen der sechs Religionsgemeinschaften in Lennestadt. Zum Abschluss dankte Nedim Kalembasi, Vorsitzender des Arbeitskreises Integration Lennestadt allen Akteuren für die beeindruckende Veranstaltung. Die musikalische Umrahmung übernahmen neben dem erwähnten Chor Olga Skarga (Sopran), Kemal Tosun (Baglama), Jürgen Poggel (Piano) und das neugegründete Jugendblasorchester der Stadt Lennestadt, Leitung: Andreas Regeling, das am Mittwoch seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte.

