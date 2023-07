Bewohner im Urlaub: Diebe klauen Tresor in Drolshagen

Drolshagen. Während die Bewohner im Urlaub sind, steigen Diebe in eine Wohnung in Drolshagen ein. Sie nehmen einen Tresor mit – Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (15.07.2023) und Sonntag (30.07.2023) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Gallenlöh“ in Drolshagen ein. Der oder die Täter hatten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um währenddessen gewaltsam in die Wohnung einzubrechen. Aus der Wohnung wurde ein Tresor entwendet, in dem sich diverse Wertgegenstände befanden. Der Beuteschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

