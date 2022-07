Vogelschießen Marathon-Schießen in Biekhofen: Sebastian Arens neuer König

Biekhofen. Fast vier Stunden dauerte am Samstag Abend das Vogelschießen in Biekhofen. Mit dem 318. Schuss holte Sebastian Arens den Vogel von der Stange.

Nach einem regelrechten Marathon-Vogelschießen, das fast vier Stunden dauerte, fiel die Entscheidung am Samstag Abend in Biekhofen erst mit dem 318. Schuss. Neuer Schützenkönig des Schützenvereins St. Hubertus wurde Sebastian Arens. Der 36-jährige Schlosser regiert das Schützenvolk gemeinsam mit seiner Ehefrau Jennifer. Mit dem Königspaar freuten sich die drei Kinder Lara, Marlon und Mia. Der hölzerne Aar, der sich wie ein Vogel aus Stahl lange erfolgreich gegen den Blattschuss wehrte, wollte einfach nicht aus dem Kugelfang fallen. Zwischenzeitlich gingen nicht nur die Patronen aus, auch das Bier musste nachgeliefert werden.

Schützenfest Biekhofen - Das sind die schönsten Bilder Schützenfest Biekhofen - Das sind die schönsten Bilder Die schönsten Bilder vom Vogelkönigs-Schießen, die am Samstagnachmittag und -abend in Biekhofen aufgenommen wurden. Foto: Meinolf Lüttecke

Schützenfest Biekhofen - Das sind die schönsten Bilder Neuer Jungschützenkönig in Biekhofen ist der 19-jährige Jakob Springob. An seiner Seite regiert Jungschützenkönigin Paula Bornseiffer (18). Foto: Meinolf Lüttecke / WP

An ein derartiges Marathon-Schießen konnte sich in Biekhofen niemand erinnern. Zum Schluss waren die Schützen, die noch mit wetteiferten, überschaubar. Neben dem späteren König legten noch Markus Kesebrg und Florian Kessler auf den zähen Vogel an. Die Insignien trafen zuvor Gerd Reichling (Apfel), Jan de Vries (Zepter), die Krone fiel mit dem letzten Schuss von König Sebastian Arens mit herunter.

Neben dem Schützenwesen zählt die Landwirtschaft zu den Hobbys des Königs, der nach seinem erfolgreichen Schuss nur noch ein „Geschafft“ herausbrachte.

Jakob Springob der Jungschützenkönig

Neuer Jungschützenkönig in Biekhofen ist der 19-jährige Jakob Springob. An seiner Seite regiert Jungschützenkönigin Paula Dornseiffer (18). Foto: Meinolf Lüttecke / WP

Bereits am Freitag Abend hatte der 19-jährige Jakob Springob als neuer Jungschützenkönig vorgelegt. Der Abiturient holte mit dem 121. Schuss den Rest des Königsvogels von der Stange. Der junge Schütze hatte die Königswürde gar nicht ernsthaft auf dem Schirm. Seine Hobbies sind außer dem Schützenwesen der Handballsport und die Musik. Er spielt beim Feuerwehrmusikzug in Ennest.

Jungschützenkönigin ist die 18-jährige Paula Dornseiffer, ebenfalls Abiturientin.

Ernsthafte Mitbewerber im Schießwettstreit waren Tim Nolte, Fabian Camer und Pascal Böhmer.

Die Insignien schossen aus dem Kugelfang: Sebastian Stumpf (Ehrenschuss als König von 2001), der den Apfel herunterholte. Steffen Bloss (Ehrenschuss als König von 2011), der das Zepter traf. Die Krone hatte Jakob Springob selbst erlegt.

