Biergarten am Diehlberg – 0,5 Liter Krombacher für 2 Euro

Sondern. Der Biergarten am Diehlberg in Sondern öffnet seine Tore mit einem besonderen Angebot. Es gibt Krombacher zum krachenden Sonderpreis.

Der Biergarten am Diehlberg eröffnet mit Sonderangebot (0,5 l Krombacher Pils für 2 Euro) und kulinarischen Highlights. Die warme Frühlingsluft lockt nach draußen und was gibt es Schöneres, als im Biergarten zu sitzen und leckere Speisen und kühles Bier zu genießen? Der Biergarten am Diehlberg öffnet am kommenden Samstag seine Tore und läutet das Eröffnungswochenende mit einem krachenden Sonderangebot ein. Während des gesamten Wochenendes, einschließlich des 1. Mai, gibt es das Krombacher Pils und Radler in 0,5 l für nur 2 Euro. Aber auch für diejenigen, die lieber alkoholfreie Erfrischungen oder Cocktails bevorzugen, bietet der Biergarten eine breite Auswahl.

+++ Lesen Sie hier: Großer Bierdurst – So viel Bier trinkt der Kreis Olpe +++

Das kulinarische Angebot im Biergarten am Diehlberg lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Ob hausgemachte Salate, frische Brezeln oder Leckereien wie Kuchen oder Eis - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die schöne Atmosphäre im Freien und die vielen gemütlichen Sitzplätze laden zum Verweilen ein. Der Biergarten ist nicht nur mit dem Auto, sondern auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut erreichbar. Kostenlose Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

Während der Saison hat der Biergarten samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Also, nichts wie hin und das Wochenende im Freien genießen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe