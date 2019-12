Sänger Wincent Weiss tritt beim Biggesee Open Air-Festival in Sondern auf.

Kreis Olpe/Sondern. Im Juni 2020 wird Olpe ganz im Zeichen des Biggesee Open Air stehen. Nun ist klar, wer neben Mark Forster und Silbermond noch auftreten wird.

Bigge Open Air: Weitere Künstler stehen jetzt fest

Dietmar Harsveldt, Veranstalter des siebentägigen Biggesee Open Air-Festivals vom 19. bis 28. Juni am Sonderner Kopf, ließ am Montagmorgen die Katze aus dem Sack: Neben den bereits bekannten Top-Künstlern Mark Forster (26. Juni) und Silbermond (19. Juni) werden beim Festival folgende weitere Bands und Künstler auftreten: Joel Brandenstein, LEA, Wincent Weiß (20. Juni) und Santiano (25. Juni) und werden die Bühne am Sonderner Kopf rocken.

Außerdem steht fest, welche DJ’s am 27. Juni auflegen werden: Am „DJ-Tag“ sind Fritz Kalkbrenner, Hugel, Ofenbach, Klingande und Marten Hoger am Start.

Wer wird der siebte Künstler?

Zunächst war das Festival bekanntlich auf fünf Tage ausgelegt, der neue Plan sieht vor, auch die Sonntage mit in den Terminplan aufzunehmen. Wer an diesen Tagen auftritt, ist allerdings noch nicht klar.

Die Veranstalter hatten zur Pressekonferenz ins Hotel Diehlberg eingeladen, um die Öffentlichkeit auf den aktuellen Stand zu bringen.

Dieser Bericht wird fortlaufend aktualisiert.