BIGGEsang veröffentlicht berührendes Musikvideo auf YouTube

Kreis Olpe. Der Erfolgschor BIGGEsang hat sein erstes, eigenes Musikvideo auf YouTube veröffentlicht. Den Link zum Video und weitere Infos finden Sie hier.

Die Gemischten Stimmen BIGGEsang sind zusammen mit Chorleiter Volker Arns immer offen für neue Projekte, die sich durch musikalische Vielfalt, neue Formate und besondere Inhalte auszeichnen. Am 1. Oktober veröffentlichte das Ensemble sein erstes, eigenes Musikvideo auf Youtube. Gefördert mit Mitteln der Kulturförderung des Kreises Olpe zeigt das Video die Schönheit unserer heimischen Region im Bild, unterlegt mit einer modernen, zeitgemäßen Vertonung des klassischen Volksliedes „Kein schöner Land“, im Satz von Oliver Gies.

+++ Lesen Sie hier: Große WP-Mobil-Tour im Kreis Olpe – Nächster Halt ist Neger +++

Entstanden ist ein nachhaltiges Dokument zeitgenössischer Kultur, dessen Botschaft treffender nicht sein könnte. Zu sehen ist das Video, für dessen musikalische und technische Umsetzung Volker Arns gleichermaßen verantwortlich ist, seit dem ersten Oktober auf dem Videoportal Youtube. Bereits nach wenigen Stunden bestätigten mehr als tausend „Klicks“ und positive Kommentare das Schaffen des Chores. „Tolles Video und sehr spannende Version dieses alten Liedes.“ „Berührendes Video mit einer Botschaft, die in die Zeit passt“ so die ersten Youtube-Kommentare nach Veröffentlichung.

Benefizkonzert am 3. Dezember

Wer mehr von BIGGEsang hören möchte und sich auf besondere Formate freut, ist eingeladen zur zweiten Auflage des Benefizkonzertes „BIGGEsang&Friends“ am 3. Dezember 2023 in der Marienkirche in Olpe. Nachdem beim ersten Konzert in 2022 das Ensemble Sounding People zu Gast war, stehen in diesem Jahr junge Talente aus der Region im Vordergrund. Im Rahmen des Benefizkonzertes bietet der Chor heimischen Solisten eine Plattform, ihr musikalisches Können zu präsentieren. Auch der Erlös dieser Veranstaltung kommt gemeinnützigen Zwecken in der Region zugute.

Weitere Informationen hierzu unter www.biggesang.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe