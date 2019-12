BIGGEsang will ins Finale: Zuschauen, wählen, jubeln!

Kreis Olpe/Köln. Der beste Chor im Westen wird gesucht. Wer die heimischen BIGGEsänger unterstützen will, muss am Freitag Abend zum Telefon greifen.

„Komplettes Neuland“, sagt Marion Van der Wielen, Vorsitzende der Gemischten Stimmen BIGGEsang, und Dirigent Volker Arns pflichtet bei: „Etwas in dieser Größenordnung ist auch für mich das erste Mal." Was die beiden meinen, ist der Live-Auftritt am kommenden Freitag, 6. Dezember, ab 20.15 Uhr im WDR Köln, der bekanntlich den „Besten Chor im Westen“ sucht.

„Die Aufregung ist riesig“, macht sich Marion Van der Wielen keine Illusionen, dass starke Nerven gefragt sind. Chorleiter Arns lässt sich aber nicht Bange machen, ist optimistisch, dass der Chor auch im Live-TV besteht: „Wir haben Respekt, sind aber sehr gut vorbereitet. Ich traue dem Chor das zu.“

Wichtiges Ziel schon erreicht

Der Optimismus hängt möglicherweise damit zusammen, dass BIGGEsang eigentlich schon ein wichtiges Ziel erreicht hat, was den Druck nimmt: „Dass wir das Halbfinale erreicht haben, ist ein toller Erfolg“, so die Vorsitzende Van der Wielen, „wir sind ja ein sehr junger Chor, den viele in der Szene noch gar nicht kannten.“ Das dürfte sich seit dem WDR-Wettbewerb gravierend geändert haben. Und mit dem Bekanntheitsgrad hoffen die BIGGEsänger auch, viele Fans gewonnen zu haben, die anrufen.

Kreis Olpe Die Endziffer für BIGGEsang ist die -07 Von den zehn Chören, die am Freitag, 6. Dezember, live im WDR-Fernsehen (Beginn: 20.15 Uhr) antreten, kommen fünf ins Finale. Vier per Zuschauervoting, einer wird von der Jury bestimmt. Wer für BIGGEsang anrufen möchte, kann dies nach dem Startschuss der Moderatoren tun, mit der Rufnummer 0137/10220-07 (Festnetz: 14 Cent), per SMS mit 99599-07 (19 Cent pro SMS).

Denn genau darauf kommt es am Freitag an: „Wir wollen viele Menschen durch unseren Gesang für uns gewinnen“, sagt Dirigent Arns. Aber: „Wir brauchen unsere Fan-Base, um weiterzukommen“, weiß Vorsitzende Van der Wielen: „Es sind junge Chöre am Start mit bis zu 80 Aktiven, die mobilisieren natürlich ihr gesamtes Umfeld in Schule, Freundeskreis und Familie.“

Region hinter sich bringen

Die Gemischten Stimmen BIGGESang bereiten sich konzentriert und mit Hingabe auf den Chorwettbewerb des WDR vor Foto: Foto: Josef Schmidt / WP

BIGGEsang will dagegenhalten und die heimische Chorszene hinter sich versammeln: „Wir sind stolz, ein Sauerländer Chor zu sein“, sagt die Sopranistin kämpferisch, die auf dem Weg ins Halbfinale mit einem Soloauftritt alles geben musste, und fügt hinzu: „Wir setzen auf das Gemeinschaftsgefühl einer ganzen Region.“

Kreis Olpe Kommentar: Zusammenhalt gefordert Sollten sich die Gemischten Stimmen BIGGEsang am Freitag Abend durchsetzen, steht der Schlachtruf schon fest: Finaaale, Finaale. Aber auch so haben die im Kreis Olpe bisher eher unbekannten Sängerinnen und Sänger bereits nicht nur etwas fürs eigene Image getan, sondern für das der gesamten Chorszene im Sauerland. Ein weiterer Beweis dafür, wie extrem stark viele Chöre hierzulande sind, was mittlerweile unzählige Meisterchor-Titel untermauern. Ob BIGGEsang bis ins ersehnte ,Finaaale’ vordringen kann, hängt aber davon ab, ob die Sängerinnen und Sänger hierzulande nicht nur den richtigen Ton treffen, sondern ob sie solidarisch eine schlagkräftige Einheit bilden. Fest steht: Wer den Sauerländer in Kultur und Wirtschaft unterschätzt - vor allem hochnäsige Großstädter tappen schon mal in diese Falle - hat schon verloren. Der Chorwettbewerb des WDR ist für genau diese Sauerländer eine gute Gelegenheit, zu zeigen, dass sie nicht nur gut singen, sondern genauso gut zusammenhalten können, wenn es darauf ankommt. Die Endziffer für BIGGEsang steht übrigens schon fest, es ist die -07. Aber zunächst sollte sich jeder den Auftritt der Sauerländer ansehen, zuhören, dann die richtige BIGGEsang-Telefonnummer wählen und hoffentlich einträchtig jubeln: Finaaale.

Am Freitag Mittag werden gleich zwei BIGGEsang-Busse starten, um in der Domstadt den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte anzustreben: ein Bus mit den Chormitgliedern, einer mit etwa 20 Fans und noch einige Privatfahrer, die neben dem zur Verfügung gestellten Kartenkontingent des Senders noch einige Tickets im Internet ergattern konnten. Zurückhaltend sind die BIGGEsänger, wenn es um eine Prognose für das Abschneiden geht. Uwe Häbel (Schriftführer): „Alle Chöre sind durchweg gut, eine starke Konkurrenz.“

An den Fernseher setzen und wählen

Unter anderem mit einer Kampagne auf der eigenen Facebook-Seite versucht der Chor, die Chorszene für sich zu interessieren. Letztlich komme es darauf an, dass sich zahlreiche BIGGEsang-Freunde am Freitagabend mit dem Telefon an den Fernseher setzten und die Nummer wählten, die für BIGGEsang eine Stimme bedeutet.

Laut der PR-Agentur des WDR-Wettbewerbes ist das die Nummer 0137/10220-07. Wer lieber per SMS abstimmen will, kann das mit der Nummer 99599-07. Der Startschuss fürs Voten erfolgt während der Sendung.