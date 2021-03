Biggesee Open Air 2022: Alle Stars sind dabei

James Blunt singt am 23. Juni 2022 am Biggesee.

Olpe. Alle Stars, die in diesem Jahr beim Biggesee Open Air auftreten sollten, haben jetzt ihre Zusage für 2022 gegeben. Die Tickets bleiben gültig.

Das wegen der Pandemielage auf 2022 verschobene Biggesee Open Air wird mit allen angekündigten Künstlern stattfinden. „Alle Konzerte des Biggesee Open Air 2021 konnten auf das Jahr 2022 verschoben werden. Somit behalten alle Tickets ihre Gültigkeit für die jeweiligen Konzerte in 2022“, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit.

Das Programm des Biggesee Open Air 2022 sieht demnach so aus:

• CRO und MoTrip (17.06.2022)

• Wincent Weiss, LEA und Joel Brandenstein (18.06.2022)

• NENA und Joris (19.06.2022)

• James Blunt (23.06.2022)

• Mark Forster (24.06.2022)

• Bigge Dance: Paul van Dyk, Ummet Ozcan, Danny Avila, Lexy & K-Paul und LOVRA (25.06.2022)

• Bigge singt!: Maybebob und verschiedene regionale und überregionale Chöre (26.06.2022)

Sollten Kunden*innen nicht an einem Konzertbesuch im nächsten Jahr interessiert sein, so haben sie bei ihren Ticketdienstleistern in den kommenden Tagen die Möglichkeit, die Konzertkarten in Gutscheine umzuwandeln oder die freiwillige Bar-Erstattungsgarantie des Veranstalters einzulösen und so die Karten rückabzuwickeln. Die Bar-Erstattungsgarantie gilt aus technischen Gründen nur für Konzertkarten, die nach dem 08. März 2020 erworben wurden.

Mehr Informationen zur Rückabwicklung der Konzertkarten gibt es unter: https://biggesee-open-air.de/informationen-zur-absage/