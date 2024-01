Biggesee Open Air 2024 fällt aus: Was jetzt geplant ist

Kreis Olpe Paukenschlag für den Kreis Olpe: Das große Biggesee Open Air fällt 2024 aus. Die Gründe sind vielfältig. Jetzt ist ein neues Event geplant.

Es war das Riesenevent im Jahr 2022: Das große Biggesee Open Air lockte zahlreiche Menschen an den Biggesee. Stars wie James Blunt, Max Giesinger, Cro, Atze Schröder oder die Band Jeremias brachten die Bühne mit der herrlichen Kulisse am Sonderner Kopf zum Beben. Die Besucher des mehrtägigen Festivals über zwei verlängerte Wochenenden waren begeistert, die Bilanz des Veranstalters fiel durchweg positiv aus. Doch jetzt der Paukenschlag: Das Biggesee Open Air wird – wie bereits 2023 – erneut ausfallen. Ist das jetzt endgültig das Ende für das Biggesee Open Air? Und was die Veranstalter wohl jetzt stattdessen planen?

Die Nachricht kommt überraschend. Nicht nur, weil die Bilanz des Veranstalters positiv ausfiel, es war auch längst von ersten Plänen für 2024 die Rede (unsere Zeitung berichtete). „Zu 80 Prozent findet es statt“, hatte Dietmar Harsveldt, Macher des Biggesee Open Air, im Juli des vergangenen Jahres im Interview gesagt. Zudem hatte bereits Michael Patrick Kelly im Rahmen seiner „B.O.A.T.S. Live 2024“-Tour erst kürzlich damit geworben, beim Biggesee Open Air aufzutreten. In einer Pressemitteilung ist nun von „unerwarteten Herausforderungen“ die Rede, mit denen sich die Veranstalter in diesem Jahr konfrontiert sehen – und die nun zu dieser „bedauerlichen Absage der Veranstaltungsreihe“ geführt haben.

Doch was heißt das nun im Detail? Zunächst betonen die Veranstalter den großen Erfolg vom Biggesee Open Air. Mehr als 50.000 Besucher an allen Konzerttagen – das war eine Hausnummer. Allerdings ist die Besucherzahl nicht ausreichend. Schon damals war die Rede davon, die Kapazitäten erweitern zu wollen. „Einer der Hauptgründe für die Entscheidung zur Absage des Biggesee 2024 ist die bislang noch immer fehlende Genehmigung zur Erweiterung des Konzertgeländes für 15.000 Fans, die für eine wirtschaftliche Durchführung essenziell gewesen wäre“, heißt es in der Pressemitteilung. „Obwohl der Antragsprozess bereits unmittelbar nach dem Biggesee Open Air 2022 startete, ist eine Entscheidung der Behörden noch immer ausstehend.“ Zuletzt habe der Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT für weitere unerwartete Verzögerungen gesorgt.

Angespannte wirtschaftliche Lage

Aber das ist noch nicht alles. Die angespannte wirtschaftliche Lage steht den gestiegenen Durchführungskosten gegenüber. „Die Unterstützung lokaler Unternehmen ist aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage zurückhaltend. Gleichzeitig sind auf der anderen Seite die Durchführungskosten für 2024 nochmals stark gestiegen. Neben der Inflation treibt auch die im Jahr 2024 stattfindende Fußball-Europameisterschaft die Preise in der Branche nach oben“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Insgesamt ist aus Sicht von Veranstalter Dietmar Harsveldt eine wirtschaftliche Durchführung des Biggesee Open Air in 2024 nicht möglich: „Unmittelbar nach dem erfolgreichen Start des Biggesee Open Air in 2022 haben wir mit den Arbeiten an einer Fortsetzung begonnen. Nach der Pause in 2023, die sich rückwirkend betrachtet als richtig herausgestellt hat, haben wir fest an das Comeback in 2024 geglaubt. Eine wirtschaftliche Durchführung ist unter diesen Bedingungen leider nicht möglich.“

Was bedeutet die Absage der vergangenen beiden Jahren nun grundsätzlich für das Biggesee Open Air. Der Veranstalter spricht von positiven Nachrichten in seiner Pressemitteilung. „Die Planungen für das Biggesee Open Air 2025 sind bereits in vollem Gang – dieses Mal mit bis zu 15.000 Zuschauern pro Tag. Hinzu kommt eine langfristige strategische Partnerschaft mit dem renommierten Veranstalter a.s.s. concerts aus Hamburg, mit dem das Biggesee Open Air in 2025 gemeinschaftlich veranstaltet werden soll.“

Bleibt abschließend nur noch die Frage, was mit dem angekündigten Auftritt von Michael Patrick Kelly – und den bereits rund 2000 verkauften Tickets – passiert. Die Antwort: Das ursprünglich für das Biggesee Open Air 2024 geplante und bereits im Vorverkauf befindliche Konzert von Michael Patrick Kelly am 30. Mai wird nach Attendorn verlegt. Unter der Leitung von a.s.s. concerts aus Hamburg, gemeinsam mit der Stadt Attendorn, wird hier das „Attendorn Open Air“ auf dem Parkplatz vor der Atta-Höhle stattfinden. Frank Burghaus vom Veranstaltungsmanagement der Stadt Attendorn freut sich über dieses musikalische Highlight: „Neben dem Kultursommer schaffen wir hiermit ein weiteres kulturelles Highlight für Attendorn und die Region.“ Geplant sei laut Burghaus noch ein zweiter Veranstaltungstag beim „Attendorn Open Air“, welcher Künstler dann in die Hansestadt komme, stehe allerdings noch nicht fest.

Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Tickets für das Attendorn Open Air finden Sie hier. Oder in der Attendorner Tourist-Information. Die Tickets sind ab 65,85 Euro erhältlich. Das Gelände bietet Platz für 5000 Besucher.

Bei seiner erfolgreichen Tour spielte der irisch-amerikanische Künstler Michael Patrick Kelly 55 Shows quer durch Europa und geht nun aufgrund der hoher Nachfrage 2024 in die Verlängerung. Auf dem Album „B.O.A.T.S“ („Based On A True Story“) verarbeitet Michael Patrick Kelly ermutigende Geschichten aus aller Welt in kraft- und gefühlvolle Songs, die durch wahre Begebenheiten inspiriert sind. Es wurde in mehreren europäischen Ländern mit Gold und Platin prämiert und erhielt die Auszeichnung als „Album des Jahres“. Die Singles landeten wiederholt in den Pole Positions der internationalen Airplaycharts.

