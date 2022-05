Biggesee Open Air in Olpe: Mark Forster kommt nach Sondern

Olpe. Beim Biggesee Open Air in Olpe werden im Juni unter anderem Cro, Lea und Mark Forster auf der Bühne stehen. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Das Biggesee Open Air findet vom 16. bis 26. Juni in Olpe statt

Location ist das Ufer des Biggesees in Sondern

Auf der Bühne: Cro, MoTrip, Wincent Weiss, Lea, Joel Brandenstein, Max Giesinger, Joris, James Blunt und Mark Forster u.a.

So ein Event hat es in Olpe noch nicht gegeben. Vom 16. Juni bis zum 26. Juni lockt das Biggesee Open Air nach Olpe. Und zwar direkt an das Ufer des Biggesees in Sondern. Eine traumhafte Location mitten in der Natur, direkt am Wasser - und ein hochkarätiges Programm. Denn der Veranstalter – die GbR Harsveldt und Schwaab Biggesee Open-Air – hat einige Stars überzeugen können. Welche das sind, das erfahren Sie hier.

Biggesee Open Air: Diese Künstler kommen nach Olpe

Von Comedy, deutschem Rap bis hin zu gefühlvollen Pop-Sängern. Olpe-Sondern wird beim Biggesee Open Air im Juni zum Treffpunkt beliebter Stars und Sternchen der Pop-Charts: Atze Schröder, Cro, MoTrip, Wincent Weiss, Lea, Joel Brandenstein, Max Giesinger, Joris, James Blunt und Mark Forster werden auftreten.

Biggesee Open Air: Campingplatz Vier Jahreszeiten am Sonderner Kopf: Viele Urlauber haben in Corona-Zeiten das Campen wiederentdeckt. Foto: Camping GmbH Freizeit-Oasen/Tim Friesenhagen / WP

Biggesee Open Air: An diesen Terminen findet das Festival statt

16. Juni: Bigge Comedy mit Atze Schröder: Er ist für seinen Stil und seinem Humor bekannt. Bleibt abzuwarten, wie Atze Schröder beim Publikum im Kreis Olpe ankommt. Fakt ist jedenfalls, hier ist Mitlachen vorprogrammiert. Beginn: 19 Uhr, Tickets finden Sie hier

17. Juni: Cro und MoTrip: Zwei junge Männer, die aus den deutschen Charts nicht mehr wegzudenken sind. Cro ist immer noch der „Superstar Inkognito" - ganz sicher wird er sich auch den Besuchern des Biggesee Open Airs in Olpe-Sondern nicht ohne eine Maske zeigen. Aber er wird viel aus seinen Alben wie „Raop" und „Melodie" zum Besten geben. MoTrip (eigentlich Mohamed El Moussaoui) hat schon ganz früh den Rap für sich entdeckt. Vielleicht trifft er in Sondern auf neue Fans. Uhrzeit: 19 Uhr. Tickets finden Sie hier

18. Juni: Wincent Weiss, Lea und Joel Brandenstein: Gleich drei Größen der Popmusik treffen die Besucher des Biggesee Open Airs in Olpe am 18. Juni. Wincent Weiss kennt man durch seine Songs wie „Feuerwerk" und „Frische Luft" aus seinem Debüt-Album. Lea hat sich einen Namen gemacht mit Hits wie „Leiser", „Immer wenn wir uns sehn" oder „Treppenhaus". Joel Brandenstein hat es einst direkt von 0 auf Platz 1 in den deutschen Album-Charts geschafft - wird sich zeigen, wie die drei Stars die Herzen der Besucher im Kreis Olpe erobern. Uhrzeit: 16 Uhr, Tickets finden Sie hier

Biggesee Open Air: Max Giesinger, deutscher Musiker und Songschreiber, hat sich längst in die Herzen der Frauen gesungen. Auch in Olpe wird er sehnsüchtig erwartet. Foto: Axel Heimken / dpa

19. Juni: Max Giesinger und Joris: Sie werden vermutlich ein paar Herzen in Olpe höher schlagen lassen: Max Giesinger und Joris sind beim Biggesee Open Air mit dabei. Hits on Max Giesinger wie „80 Millionen“ oder „Wenn sie tanzt“ sind längst Ohrwürmer geworden. Genau wie „Herz über Kopf“ oder „Nur die Musik“ von Joris. Uhrzeit: 17 Uhr, Tickets finden Sie hier

19. Juni: Max Giesinger und Joris: Sie werden vermutlich ein paar Herzen in Olpe höher schlagen lassen: Max Giesinger und Joris sind beim Biggesee Open Air mit dabei. Hits on Max Giesinger wie „80 Millionen" oder „Wenn sie tanzt" sind längst Ohrwürmer geworden. Genau wie „Herz über Kopf" oder „Nur die Musik" von Joris. Uhrzeit: 17 Uhr, Tickets finden Sie hier

23. Juni: James Blunt: Er ist schon ganz lange Teil der Pop-Charts mit seinen tiefgründigen Songs. Gäste des Biggesee Open Airs in Sondern können sich auf James Blunt freuen. Welche Songs er wohl extra für Olpe ausgesucht hat? Wir sind gespannt. Beginn: 19 Uhr, Tickets finden Sie hier

24. Juni: Mark Forster: Es ist schon ausverkauft - das ist die schlechte Nachricht. Zeigt aber, wie beliebt Mark Forster auch im Kreis Olpe ist. Der Sänger mit der Kappe wird sich mit Sicherheit für den herzlichen Empfang in Sondern revanchieren - vielleicht mit der ein oder anderen Zugabe. Uhrzeit: 19.30 Uhr

Biggesee Open Air: Elektronische Musik und Mitsingen in Olpe

Wem hier die elektronische Musik fehlt – oder gar lieber selbst mitsingen will – der wird sich auf das Finale des Biggesee Open Airs freuen.

25. Juni: Bigge Dance: Mit Paul van Dyk, Danny Avila, Lexy & K-Paul und LOVRA wird es einen Bigge Dance Festivaltag mit elektronischer Musik im Rahmen des Biggesee Open Air 2021 geben. Tickets finden Sie hier

25. Juni: Bigge Dance: Mit Paul van Dyk, Danny Avila, Lexy & K-Paul und LOVRA wird es einen Bigge Dance Festivaltag mit elektronischer Musik im Rahmen des Biggesee Open Air 2021 geben. Tickets finden Sie hier

26. Juni: Bigge Singt!: Das große Mitsing-Event. Bigge Singt! ist ein Event für die gesamte Familie. Neben Chören kann wirklich jeder teilnehmen, zuhören und mitmachen. Und auch hier dürfen die Stars nicht fehlen. Voran unsere lokalen Chöre wie BIGGESang, Sauerlandia Attendorn, Kinder- und Jugendchor Schönau-Altenwenden, Chorazon, Chorios, VokalArt – außerdem: Rudelsingen mit Jörg Siewert, Maybebop, Encantada, Kinder- und Jugendchor Theater Bonn. Uhrzeit: Ab 14.30 Uhr, Tickets finden Sie hier

Biggesee Open Air: Hier kann ich campen

Sie möchten in Olpe-Sondern übernachten? Direkt am Festivalgelände befindet sich die Campinganlage Vier Jahreszeiten. Ein Zelt auf der Wiede, ein Stellplatz für den Wohnwagen oder eine Naturlodge - das Angebot ist groß. Weitere Infos finden Sie hier

Biggesee Open Air: Hier können Sie parken

Das Biggesee Open Air findet an einer herrlichen Location statt - und bietet ordentlich Platz. Nämlich für für rund 10.000 Besucher. Die Adresse für die Anfahrt: Am Sonderner Kopf 3, 57462 Olpe-Sondern. Das Gelände verfügt über große Anzahl von Parkplätzen ist auch mit dem ÖPNV gut zu erreichen.

Biggesee Open Air: Das sind die Besonderheiten

Wie ein VIP das Konzert am Biggesee erleben? Gar kein Problem. Der Veranstalter bietet ein VIP-Special an. Hier haben die Gäste die Möglichkeit, das Biggesee Open Air von einem schwimmenden VIP-Bereich zu erleben. Mehr dazu - und zum Vorverkauf - finden Sie hier

