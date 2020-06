Biggesee Open-Air: Was Ticket-Inhaber jetzt wissen müssen

Olpe. Nach der Absage des Biggesee Open-Air steht jetzt fest, was mit bereits gekauften Tickets passiert. Die Veranstalter blicken auch schon auf 2021.

Nachdem das Biggesee Open-Air 2020 in Olpe aufgrund der aktuellen Lage rund um COVID-19 und den behördlichen Anweisungen abgesagt wurde, hat der Veranstalter in Zusammenarbeit mit den Künstlermanagements und den Ticketdienstleistern mit Hochdruck an einer Lösung für die bereits erworbenen Tickets gesucht.

Ein Teil der für 2020 geplanten Konzerte wurde in Absprache mit den Künstlern um ein Jahr verschoben und wird somit im Rahmen des Biggesee Open-Air 2021 (18. bis 27 Juni) stattfinden: Neben dem bereits ausverkauften Konzert von Mark Forster, werden auch die Veranstaltungstage mit Wincent Weiss, LEA und Joel Brandenstein sowie der große Mitsing-Tag „Bigge Singt!“ mit Biggesang 2021 nachgeholt. Die neuen Termine stehen bereits fest und können auf der Webseite des Festivals, sowie bei den Ticketdienstleistern eingesehen werden.

Leider konnte nicht für alle Konzerte eine entsprechende Lösung gefunden werden, so dass die Konzerte von Silbermond und Santiano, sowie die Festival Tage „Bigge Schlager“ und „Bigge Dance“ ersatzlos entfallen müssen.

Gutschein oder Erstattung des Kaufpreises

Tickets, für die auf 2021 verschobenen Konzerte, behalten automatisch ihre Gültigkeit, so dass Ticketinhaber nichts weiter unternehmen müssen. Im nächsten Jahr wird Besuchern der Einlass mit den bereits erworbenen Tickets gewährt.

Sollten Ticketinhaber verschobener Konzerte bereits wissen, dass Sie im nächsten Jahr terminlich verhindert sind oder einen veränderten Musikgeschmack entwickelt haben, können sie ihr Ticket bis zum 31. August 2020 alternativ auch in einen Gutschein umwandeln und für ein anderes Konzert im Rahmen des Biggesee Open-Air 2021 einlösen.

Wird der Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst, wird der Gutscheinwert oder ein eventueller Restwert nach diesem Datum erstattet. Kann der Ticketinhaber aus wichtigem Grund (Härtefallregelung) nicht am verschobenen Konzert teilnehmen, kann er sich den vollen Kaufpreis bereits ab dem 31. August 2020 vollständig erstatten lassen.

Kulanzregelung für Ticketinhaber abgesagter Konzerte

In Absprache mit allen beteiligten Parteien ist auch für die Ticketinhaber der abgesagten Konzerte eine faire Kulanzregelung gefunden worden, die die Käufer von Tickets unkompliziert entschädigt. Diese Lösung geht hierbei sogar über die gesetzlichen Mindestanforderungen der so genannten „Gutscheinlösung“ hinaus, da eine vollständige Erstattung des Kaufpreises der erworbenen Tickets bereits ab dem 31. August 2020, also 16 Monate vor der gesetzlich definierten Frist am 31. Dezember 2021 eingeleitet werden kann.

Bis zum 31. August dieses Jahres können Ticketinhaber abgesagter Konzerte einen Gutschein über den Kaufpreis der erworbenen Tickets erhalten, der für die Konzerte im Rahmen des Biggesee Open-Air 2021 eingelöst werden kann. Sollte am 31. Dezember 2021 ein Restwert bestehen oder der Gutschein nicht vollständig eingelöst worden sein, erfolgt eine Erstattung des (restlichen) Gutscheinwertes ab diesem Stichtag. Als Dankeschön erhalten alle Nutzer dieser Gutscheinlösung ein einwöchiges Vorverkaufsrecht für alle neuen Konzerte im Rahmen des Biggesee Open-Air 2021.

Weiterhin besteht die Option für Ticketinhaber abgesagter Konzerte, sich den gesamten Kaufpreis der erworbenen Tickets bereits nach dem 31. August 2020 erstatten zu lassen, zum Beispiel wenn Ticketinhaber bereits wissen, dass sie terminlich verhindert sein werden.

Festival arbeitet mit Eventim zusammen

In allen Fällen (Gutscheinlösung und Erstattung) ist die Anlaufstelle für Ticketinhaber die Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets ursprünglich erworben wurden. Für Tickets, die online erworben wurden, ist der entsprechende Online-Shop zuständig.

Bei der Rückabwicklung des Ticketverkäufe arbeitet der Veranstalter eng mit Branchenprimus CTS Eventim zusammen, der als erfahrener und verlässlicher Dienstleister im Veranstaltungsgeschäft gilt. Der Veranstalter ist sich sicher, gemeinsam mit allen beteiligten Parteien wie Künstlern, Ticketdienstleistern und Lieferanten eine Lösung gefunden zu haben, die fair und entgegenkommend ist.

Weitere Informationen zum Tickettauch und Erstattung sind auf der extra eingerichteten Sonderseite unter biggesee-open-air.de zu finden.

Aktuell wird mit Hochdruck an den Planungen für das Biggesee Open-Air 2021 gearbeitet und weitere Künstler werden schon in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Das Team um Veranstalter Dietmar Harsveldt blickt mit Vorfreude in das kommende Jahr und verspricht ein hochkarätiges und breitgefächertes Line-up für die größte Open-Air-Veranstaltung der Region.