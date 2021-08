Ein Rettungswagen brachte den verletzten Radfahrer in Olpe ins Krankenhaus.

Unfall Biggesee: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer am Kopf

Olpe. Ein Radfahrer wollte am Biggesee ein Wettrennen fahren. Dann stürzte er und verletzte sich am Kopf. Im Krankenhaus zeigt sich: Er war betrunken.

Bei einem Sturz auf dem Biggerandweg zwischen Eichhagen und Olpe hat sich ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer schwer am Kopf verletzt. Nach Polizeiangaben forderte er gegen 17.30 Uhr einen anderen Radfahrer zu einem Wettrennen auf, worauf sich dieser aber nicht einließ. Kurz darauf verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Rad und stürzte nach rechts in Richtung Uferböschung. Sein Kopf prallte gegen einen Betonpfeiler des Zaunes am Wegesrand.

Der 32-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Offenbar war der Mann betrunken, so dass ihm nach einem positiven Atemalkoholtest eine Blutprobe entnommen wurde. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Ein Fahrradhelm wurde am Unfallort nicht gefunden.

