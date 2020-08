Biggesee: Zwei Senioren an Waldenburger Bucht vermisst

Attendorn. Zwei Senioren haben an der Waldenburger Bucht im Biggesee gebadet. Seitdem sind sie verschwunden. Ein Großaufgebot ist im Einsatz.

Mit einem Großaufgebot suchen Polizei, Feuerwehr und DLRG nach zwei vermissten Senioren am Biggesee. Andere Badegäste an der Waldenburger Bucht bei Attendorn hatten die älteren Schwimmer im Wasser beobachtet, dann aber aus den Augen verloren. Gegen 13.15 Uhr alarmierten sie daher die Rettungskräfte. Die Polizei setzt unter anderem einen Hubschrauber ein, Feuerwehr und DLRG suchen das Wasser ab.

Vor Ort wurde die Feuerwehr dann von einem Vater angesprochen, der seine 13 und 14 Jahre alten Kinder vermisste. Der Junge und das Mädchen sind in der Zwischenzeit aber wieder aufgetaucht.

„Wir merken momentan, dass wir wieder stärker gebraucht werden“, hatte Manuel Plugge von der DLRG-Ortsgruppe Attendorn bereits am Vormittag im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. An Tagen, an denen die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke liegen, würden allein vormittags schon bis zu 60 Menschen gleichzeitig in der Waldenburger Bucht baden. Dementsprechend groß sei momentan die Alarmbereitschaft bei der DLRG.

DLRG mit vier Booten auf Streife

Die DLRG-Ortsgruppen im Kreis Olpe besetzen insgesamt vier Wachstationen am Bigge- und Listersee: in Sondern, am Sonderner Kopf, am Yachtclub Listersee und an der Waldenburger Bucht. „Wir sind grundsätzlich an den Wochenenden im Sommer auf dem Wasser unterwegs und fahren mit vier Booten Streife“, erklärt Plugge. Wenn es die personelle Situation zulasse, werde auch das unbewachte Strandbad Schnütgenhof von der DLRG-Ortsgruppe Welschen Ennest kontrolliert.

Im Hinblick darauf, dass die Hitzewelle in der kommenden Woche anhalten wird und die Freibäder aufgrund der Corona-Auflagen nur begrenzt Schwimmgäste aufnehmen können, werde die DLRG auch unter der Woche verstärkt im Einsatz sein, hatte er bereits angekündigt.

In den vergangenen zwei Wochen hätten drei Personen aus dem Wasser gerettet werden müssen.