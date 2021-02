Bilstein: Seat-Fahrerin rutscht steile Einfahrt hinunter

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin in Bilstein, die mit ihrem Seat eine steile Grundstückseinfahrt heruntergerutscht war.

Bilstein. Auf dem glatten Straßenuntergrund in Bilstein helfen die Bremsversuche nichts. Fahrerin und Beifahrer haben Glück im Unglück.

Zu einem Hilfeleistungseinsatz wurde die Feuerwehr am Samstagnachmittag in die Straße „Schnettmecke“ nach Lennestadt-Bilstein gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hing ein Kleinwagen an einem Hang einer Grundstückseinfahrt. Sie sicherten den Pkw ab und halfen den Eltern der 34-jährigen Fahrerin aus dem Fahrzeug. Nach eigener Aussage war sie die steile Grundstückseinfahrt rückwärts hinuntergefahren und dabei ins Rutschen geraten.

Jegliche Bremsversuche halfen auf dem vereisten Untergrund wenig. Schließlich hing der Seat Ibiza an einem Hang über einem kleinen Fluss. Glück im Unglück hatten alle drei Personen, sowie ein Hund, der ebenfalls mit im Fahrzeug war. Ein Abschleppunternehmen hob den Pkw aus der Schieflage.

Dem Augenschein nach hatte der Pkw die Rutschpartie gut überstanden. Die 34-jährige Fahrerin machte nach diesem Schrecken jedenfalls genau das Richtige. Sie setzte sich wieder hinters Steuer und konnte ihre Fahrt antreten.