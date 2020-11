Bilstein: Zimmerbrand durch auslaufendes Wasser gelöscht

Bilstein. Ein Durchlauferhitzer brennt in einem Mehrfamilienhaus. Auslaufendes Wasser löscht die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr.

Es kommt nicht oft vor, dass die Feuerwehr einen Brand nicht löschen muss, sondern Wasser in Folge eines Feuers absaugen muss. Aus einem Mehrfamilienhaus im Wohngebiet Am Krähenberg in Bilstein wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Zimmerbrand gemeldet. Die Feuerwehr musste aber nicht mehr eingreifen. Das Feuer war im Bereich eines Durchlauferhitzers aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen. Das Gehäuse aus Kunststoff hatte Feuer gefangen. Möglicherweise durch die Hitzeentwicklung hatte sich eine Verschraubung gelöst. Das dadurch auslaufende Wasser wiederum löschte dann die Flammen. Die Bewohner des Hauses hatten das Haus bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Feuerwehr drehte das Wasser ab und versuchte anschließend, das ausgelaufene Wasser so gut es geht abzusaugen.

40 Rettungskräfte

Laut Feuerwehrsprecher Christopher Hendrichs waren Feuerwehreinheiten aus Bilstein, Grevenbrück, Altenhundem und Elspe vor Ort, auch die Drehleiter der Feuerwehr Meggen war vorsichtshalber angefordert worden, ebenso Rettungsdienst und Polizei, alles in allem rund 40 Einsatzkräfte.