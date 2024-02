Björn und Andrea Sager regieren die Narren in Lenhausen

Lenhausen Das Prinzenpaar ist schon jahrelang im Karneval aktiv. Das Motto: „„Draußen tobt die Inflation, ganz egal, wir feiern schon“.

Björn und Andrea Sager sind das neue Prinzenpaar des Lenhauser Carnavals-Clubs. Sie wurden am Samstagabend in der voll besetzten Schützenhalle proklamiert. Björn Sager ist 45 Jahre alt und wohnt in Frielentrop. Er ist selbstständiger Unternehmer (Wasserstrahlschneiden) und seit Jahren im Karneval im Elferrat oder bei der Tanzgruppe „Hot and spicy“ aktiv. Zu seinen Hobbys zählt das Skifahren, aber auch der Schützenverein, wo er als Offizier tätig ist.

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Die schönsten Fotos von der Prinzenproklamation in Lenhausen Mit Björn und Andrea Sager präsentierte der LCC dem närrischen Volk zwei absolute Vollblut-Karnevalisten als Prinzenpaar. Foto: Barbara Sander-Graetz

Prinzessin Andrea ist 39 Jahre als und arbeitet als Bankkauffrau bei der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem. Sie fährt ebenfalls gerne Ski und ist bei der Gruppe „Viva Lenhausen“ aktiv. Mit den beiden freute sich auch die vierjährige Tochter Marie. Gefeiert wurde unter dem Motto „Draußen tobt die Inflation, ganz egal, wir feiern schon“ mit heimischen Garden und Gästen aus dem gesamten Kreis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe