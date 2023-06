Bleche: Frisch verheiratet und jetzt auch Königspaar

Bleche. Thorsten und Joline Dickhaus regieren die Schützenbruderschaft. Julian Tump ist neuer Prinz.

Lange hat es nicht gedauert an der Vogelstange in Bleche. Nach dem 65. Schuss schon flatterte der Vogel aus dem Kugelfang und Thorsten Dickhaus warf die Arme in die Luft. Der 27-jährige selbstständige Versicherungskaufmann hatte sich vor vier Wochen überlegt, dass es doch schön wäre, als König durchs Dorf zu marschieren, zusammen mit seiner Gattin Joline (24), von Beruf Medizinische Fachangestellte.

Die beiden hatten sich erst vor einem halben Jahr das Ja-Wort vor dem Traualtar gegeben, was der erste Brudermeister so kommentierte: „Wer seine Frau liebt, macht sie einmal im Leben zur Königin.“ Jedenfalls fand die neue Majestät schnell Gefallen an seiner neuen Rolle: „König zu sein, das ist schon ein geiles Gefühl“. In seiner Freizeit geht er auf die Jagd, ist bei der Feuerwehr aktiv und hat als Kassierer die Finanzen der Schützenbruderschaft im Blick. Mitbewerber unter der Vogelstange waren Mario Lütticke, Christopher Köster und Claus Nöldner.

Prinz Julian Tump und Prinzessin Angelina Otte strahlen nach dem "Prinzenschuss" an der Vogelstange. Foto: Meinolf Lüttecke / Lüttecke

Julian Tump ist neuer Prinz

Vor den „Senioren“ legte der Nachwuchs auf den Vogel an und war noch schneller. Nach nur 39 Schuss stand Julian Tump als neuer Prinz der Bruderschaft fest. Der 19-Jährige war aus dem Häuschen, dass es beim ersten Versuch sofort geklappt hatte. „Ich bin überglücklich und freue mich wie ein kleines Kind“, diktierte der neue Prinz, der in seiner Freizeit in der Forstwirtschaft tätig ist, dem WP-/WR-Reporter in den Block Der Industriemechaniker wählte seine Freundin Angelina Otte (18), die eine Ausbildung als Pflegefachkraft absolviert, zur Prinzessin.

