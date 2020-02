Die Niederste und die Ennester Straße in Attendorn wurden im Vorfeld der beiden Karnevalsumzüge am Rosenmontag und Veilchendienstag von den großen Blumenkästen befreit. Logisch, sie hätten den vielen Zuschauern am Straßenrand auch nur im Wege gestanden. Uli Bock, Fraktionsvorsitzender der Attendorner SPD, könnte sich glatt an diesen kübelfreien Anblick, der aktuell anhält, in den beiden Straßen inmitten der Attendorner Innenstadt gewöhnen.

Deshalb hat die Fraktion unmittelbar nach den närrischen Tagen bei der Verwaltung eine schriftliche Anfrage gestellt, ob man in Zukunft nicht gänzlich auf die raumgreifenden Kästen verzichten könnte.

Zumal: „Die Idee des Shared Space wird auf dieser Straße völlig ausgehebelt“, erklärt Bock. Shared-Space sind Straßenbereiche, in denen sich alle Verkehrsteilnehmer, also Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer, gleichberechtigt bewegen und gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen. Die Trennung von Geh- und Fahrwegen wird hierbei nur optisch gekennzeichnet. Die Blumenkübel widersprechen in diesem Punkt sicherlich der Intention vom Shared-Space-Gedanken.

Autos sollen nicht parken

Trotzdem hatte sich die Stadt dazu entschlossen, Anfang November vergangenen Jahres eine Vielzahl dieser Blumenkästen an Ennester und Niederster Straße aufzustellen – aus zweierlei Gründen. Erstens: Die Straßen sollten ein wenig mehr Grün bekommen und dadurch optisch aufgewertet werden. Und zweitens: Die Kübel sollten Autofahrer daran hindern, rechts und links der Straße zu parken, um mal eben einzukaufen. In der Straße gilt nämlich ein Parkverbot. Ein Dorn im Auge war der Stadtverwaltung zudem, dass sich die Anlieferverkehre häufig unmittelbar vor den Geschäften abspielten und die Lieferanten nicht in den vorgesehenen Ladezonen an der Speckschule, an der Deutschen Bank und an der Einmündung Hofestatt anhielten.

Zur Erinnerung: Rund 60 dieser Kübel hatte die Stadt seinerzeit aufgestellt und nur wenige Tage später, nach einem großen Aufschrei betroffener Einzelhändler, die Anzahl laut Tiefbauamtsleiter Michael Koch um rund ein Drittel reduziert.

Springob plädiert für Reduzierung

Als absolut begrüßenswert bezeichnet Christian Springob, Vorsitzender der Attendorner Werbegemeinschaft, nun den Vorstoß der SPD. Seine Kritik in Richtung Verwaltung: „Aus meiner Sicht waren diese Kübel keine Maßnahme, um die Straße aufzuwerten, sondern sie hatten nur die Funktion, das kurzfristige Halten von Kunden und Lieferanten zu unterbinden. Dabei sollte in einem Shared-Space-Bereich wie bei uns das kurzfristige Halten möglich sein, ohne dabei natürlich Fußgänger und den Verkehr zu behindern.“ Dass künftig alle Blumenkübel weichen müssen, sieht Springob, der an der Ennester Straße die Nicolai-Apotheke betreibt, als gar nicht notwendig an. Eine (weitere) Reduzierung sei aber angebracht.

Das sehen die anderen Fraktionen ähnlich. Ralf Warias, Fraktionschef von FDP/Die Grünen, wirbt etwa dafür, ein paar dieser Kübel gegen einheitliche Grünzonen einzutauschen. „Das Problem ist in diesem Thema leider auch die Mentalität der Attendorner, die häufig bis vor das Geschäft fahren müssen“, kann er die Verwaltung aber auch verstehen. Gänzlich auf Grün in den beiden Straßen würde auch UWG-Fraktionschef Winfried Richard nur ungern verzichten, einer Reduzierung stünde auch er aber nicht entgegen. Und Wolfgang Teipel, CDU-Fraktionschef, hatte seinerzeit schon erklärt, dass die Union die Massivität und Vielzahl der Kästen nicht gutheiße.

Möglicherweise finden Einzelhändler und Verwaltung schon am kommenden Dienstag zu einer einvernehmlichen Lösung, dann nämlich findet ein Klärungsgespräch statt. Laut Michael Koch habe die Stadt einen Vorschlag ausgearbeitet, den er vorab unserer Redaktion aber noch nicht mitteilen wollte. Nur soviel: „So ganz unwichtig sind die Blumenkästen nicht. Sie sind immer noch besser als parkende Autos.“ Uli Bock hofft indes, dass die Blumenkübel für immer aus dem Straßenbild verbannt bleiben.