Unfall BMW-Fahrer baut Unfall in Finnentrop – dann flüchtet er

Finnentrop. Der Fahrer eines weißen BMW soll in Finnentrop auf das Auto eines 21-Jährigen aufgefahren sein. Dann flüchtete er. Es werden Zeugen gesucht.

Am Samstag (25. März) kam es um 23:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Finnentrop. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein weißer BMW in der Industriestraße auf den vorausfahrenden silbernen VW Polo eines 21-Jährigen auf. Der VW wurde dabei im Einmündungsbereich auf die Bamenohler Straße geschoben. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Anschließend entfernte sich der BMW jedoch ohne Weiteres von der Unfallstelle.

Nach diesem Vorfall boten einige Verkehrsteilnehmer dem 21-Jährigen vor Ort ihre Hilfe an. Unter anderem hielt auch der Fahrer eines weißen SUV mit Olper Kennzeichen an der Unfallörtlichkeit an.

Die Polizei bittet darum, dass sich dieser Fahrer meldet, da er möglicherweise als Zeuge noch weitere sachdienliche Hinweise geben kann. Aber auch Hinweise weiterer Zeugen nimmt das Verkehrskommissariat Attendorn unter der Tel.-Nr. 02722/9269-4120 entgegen.

