Böse Weihnachts-Überraschung: Wenn der Kühlschrank streikt

Kreis Olpe Eigentlich ist Weihnachten das Fest der schönen Bescherung, doch dieses Mal hatte die Haushaltstechnik ein ganz besonderes Geschenk auf Lager.

Die Vorweihnachtszeit war diesmal nicht so besinnlich wie gewohnt. Aber gut – Abwechslung muss ja bekanntlich sein. Es gibt kaum etwas Schöneres, als am frühen Morgen in den Kühlschrank in Richtung des kaltgestellten Wassers zu greifen und stattdessen mehrere nasse Pfützen an den Fingerkuppen zu spüren. Mein geliebter Kühlschrank dachte sich, das pausenlose nächtliche Brummen ist noch nicht Strafe genug. Nein, ich muss am letzten Arbeitstag vor Weihnachten kaputtgehen, damit auf keinen Fall noch irgendjemand nach mir schauen kann. Kurz nach dem Schock kommen bei mir erste Sommergefühle auf – es ist so schön warm im Kühlschrank. Wer braucht schon eine Heizung im Winter, wenn er einen warmen Kühlschrank haben kann? Schnell räume ich alles aus, der ganze Einkauf ist für die Tonne, sogar das Gefrierfach ist aufgetaut. Und der perfide Masterplan des Kühlschranks geht in Perfektion auf. Die Hausverwaltung ist trotz Sturmklingelns natürlich bereits vorab in den wohlverdienten Urlaub gegangen und bis zum 10. Januar in den Betriebsferien. So komme ich noch mindestens zwei weitere Wochen in den Genuss vom Urlaubs-Feeling! Vielleicht sollte ich mich im Kreis Olpe schon einmal nach einem Ersatz umsehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe