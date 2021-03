Bombenangriff auf Olpe 1945: Bürgermeister erinnern an Tote

In Gedenken an den Bombenangriff auf Olpe am 28. März 1945 legen Bürgermeister Peter Weber (Mitte) sowie seine Stellvertreter Markus Bröcher (links) und Klaus Peter Langner einen Kranz nieder.

Olpe. In Gedenken an die Opfer des Bombenangriffs auf Olpe vor 76 Jahren hat Bürgermeister Weber mit seinen Stellvertretern einen Kranz niedergelegt.

Zur Erinnerung an die Bombenangriffe auf Olpe am 28. März 1945 läuteten am Sonntag kurz vor 11 Uhr die Kirchenglocken in der Kreisstadt. Zur gleichen Zeit legten Bürgermeister Peter Weber sowie dessen Stellvertreter Markus Bröcher und Klaus Peter Langner einen Kranz am Ehrenmal im Weierhohl nieder.

Wie schon im vergangenen Jahr fand das Gedenken an den Tag heute vor 76 Jahren – es war der Mittwoch der Karwoche ­–, an dem zwischen 10.54 Uhr und 11.07 Uhr mehr als 300 Bomben die Innenstadt zerstörten und über 200 Todesopfer forderten, coronabedingt im kleinen Rahmen statt.

„Dass wir daran erinnern, ist mehr als ein symbolischer Akt“, sagte Bürgermeister Peter Weber. „Wir erinnern daran, wohin menschenverachtender Nationalsozialismus und Fremdenhass geführt haben. Verantwortlich für das, was passiert ist und die vielen Toten, war die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland.“