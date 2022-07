Bombe in Langenei wurde entschärft.

Geschichte Bombe in Lennestadt: Relikt aus den letzten Kriegsmonaten

Langenei. Historiker Günter Becker (91) hält es für wahrscheinlich, dass die Bombe in Langenei von einem Tiefflieger stammt.

Von einem konzertierten Luftangriff großer Bombergeschwader speziell auf die Bahnanlagen in Langenei und Kickenbach ist in den historischen Aufzeichnungen und Erzählungen nichts Konkretes zu finden, dafür aber unter anderem ein Erlebnisbericht aus den letzten Kriegsmonaten aus Altenhundem. Aus dieser Phase des Krieges stammt wahrscheinlich auch die jetzt entschärfte Bombe in Langenei.

Der frühere Kreisheimatpfleger, der Altenhundemer Historiker Günter Becker (91), auch Zeitzeuge, hält es für wahrscheinlich, dass die Bombe in Langenei eher von einem Tiefflieger stammen könne, die eher vereinzelt Bomben in dieser Region abgeworfen hätten.

Heftiges Bombardement auf Altenhundem

In den Kreisheimatstimmen (1985) und dem Saalhauser Boten (2011) ist ein Erlebnisbericht der inzwischen verstorbenen Zeitzeugin Lisa Figge zu finden, die u. a. von dem schweren Bombenangriff am 5. März 1945 auf Altenhundem berichtet. Kurz nach 4.30 Uhr kam damals das heftige Bombardement auf Altenhundem herunter. Im Mittelpunkt des Bombenteppichs sei die Kirche und der Marktplatz sowie die vordere Kampstraße gewesen.

Auch in der Zeitschrift „Der Märker“ (2006) hat sich der Historiker Ralf Blank mit dem „Luftkrieg in Südwestfalen im Februar und März 1945“ detailliert beschäftigt. Ein konkreter Hinweis auf Lennestadt und Langenei ist aber auch dort nicht zu finden. Unter anderem ist die Rede davon, dass die Städte und Gemeinden in Südwestfalen ab dem Herbst 1944 „in die unmittelbaren Zielplanungen der alliierten Luftstreitkräfte gerieten.“

Und weiter: „In der Endphase des 2. Weltkrieges (...) rangierten Eisenbahnanlagen, Treibstoffwerke und die Kriegsmoral der deutschen Bevölkerung an die erste Stelle der alliierten Strategie.“

Weiter heißt es u. a.: „Im Februar und März 1945 sollten Luftangriffe den Schienen- und Straßenverkehr aus und in das Ruhrgebiet unterbrechen.“

Mittelstreckenbomber der britischen Luftstreitkräfte hätten beispielsweise am 28. März die Stadt Olpe angegriffen.

Angriffe durch zweimotorige Jagdbomber

Eine weitere Quelle ist die Pfarrchronik der Pfarrei Altenhundem. Dort ist die Rede von weiteren Luftangriffen am 13., 14. und 15. März 1945. Wörtlich heißt es: „Es waren dieses Mal Angriffe durch zweimotorige Jagdbomber. Sie galten der Bahn und besonders dem Betriebswerk.“ Am 22. März sei ein weiterer Angriff erfolgt, nicht nur mit Bordkanonen und Bomben, sondern auch mit Phosphorkanistern. Wasser zum Löschen sei nicht mehr vorhanden gewesen.

