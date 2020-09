Bonzel: Einbrecher stehlen teure Werkzeuge aus Vereinsheim

Bonzel. In Bonzel schlugen Einbrecher zu. Ziel war ein Vereinsheim an der Bonzeler Straße. Der Schaden ist vierstellig.

Zwischen Freitag, 18. September und Freitag, 25. September, sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Bonzeler Straße in Bonzel eingedrungen und haben mehrere Gartenarbeitsgeräte entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude.

Daneben brachen sie die Tür eines dazugehörigen Schuppens auf und entwendeten dort die Arbeitsgeräte. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand Sachschaden am Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761-9269-0 entgegen.