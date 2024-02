Brachthausen: Beinahe-Zusammenstoß mit Folgen

Brachthausen Lastwagen kippt in den Straßengraben. Bis zur Bergung wird die Landesstraße gesperrt, was für einige Verkehrsbehinderungen sorgt.

Wegen einer Lkw-Bergung wurde die Landesstraße 728 zwischen Hilchenbach und Brachthausen am Mittwochnachmittag für mehr als eine Stunde gesperrt, was für zahlreiche Verkehrsteilnehmer weite Umwege zur Folge hatte. Wie der 55-jährige Lkw-Fahrer des havarierten Fahrzeugs gegenüber unserer Zeitung erklärte, war er nach dem Abbau eines Gerüsts in Hilchenbach übers Kölsche Heck in Richtung Brachthausen gefahren. Im Kurvenbereich sei ihm auf der Gegenfahrspur ein Lastwagen entgegenkommen, der sehr weit von seiner Fahrspur abgekommen war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Handwerker seinen Lastwagen ab und fuhr dabei wohl zu weit nach rechts.

Der Lkw geriet auf die erst kürzlich errichtete Bankette und kam schließlich nach rechts von der Straße ab. Dabei kippte das mit Gerüstteilen beladene Fahrzeug leicht auf die Seite und wurde von der Böschung gehalten. Ein Bergungsunternehmen aus Drolshagen rückte mit einem Lkw-Bergefahrzeug an und zog den Lkw mit einer Seilwinde aus dem Straßengraben zurück auf die Fahrbahn. Da jedoch die Ölwanne beschädigt worden war, wurde der Lastwagen in die Werkstatt geschleppt. Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

