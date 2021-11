Dachstuhlbrand in Attendorn-Neu-Listernohl.

Feuer Brand in Attendorn: Wohnhaus in Neu-Listernohl zerstört

Attendorn. In Attendorn-Neu-Listernohl stand am Donnerstag ein Wohnhaus komplett in Flammen. Ein Bewohner (18) wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Gebäudebrand in Attendorn ist am Donnerstagvormittag erheblicher Sachschaden entstanden. Gegen 11.15 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Wohnhaus in die Franz-Rinscheid-Straße nach Neu-Listernohl alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Listerscheid, Neu-Listernohl und Attendorn stand das Kellergeschoss sowie das Erdgeschoss im Vollbrand. Ersten Informationen zufolge sollten vier Personen vermisst sein. Schnell stellte sich aber heraus, dass dies nicht der Fall war. Somit konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung mit sechs Kräften im Gebäude. Mit Außenangriffen und über die Drehleiter wurden die Flammen bekämpft und schließlich unter Kontrolle gebracht.

Vor Ort waren 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Besatzungen von vier Streifenwagen. Während der Gerätewagen Logistik der Feuerwehr Lichtringhausen noch nachgefordert wurde, stellte der Löschzug Ennest den Grundschutz für die Stadt Attendorn sicher. Der Rettungsdienst des Kreises Olpe sowie das DRK Attendorn war mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Ein 18-Jähriger sowie zwei Frauen im Alter von 52 und 32 Jahren wurden vom Rettungsdienst untersucht. Der junge Mann wurde anschließend zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gefahren. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

