Brandstiftung in Attendorn – Motorroller brennt nieder

Attendorn. Ein Motorroller ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Attendorn komplett niedergebrannt. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus.

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (22.07.2023) zu einem Brand am Friedhofsgelände in der „Windhauser Straße“ entsandt. Dort brannte ein Motorroller gegen 03.30 Uhr komplett nieder. Auch die umliegende Grünfläche und einige Bäume nahmen durch den Brand Schaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Motorroller am Freitag nach 16.00 Uhr von der Wohnanschrift des Halters in der Kampstraße entwendet. Die Polizei geht aktuell von einer Brandstiftung aus und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

