Brennender Gabelstapler: Fahrer rettet sich noch rechtzeitig

Niederhelden. Glück im Unglück hatte ein 77-jähriger Staplerfahrer in Attendorn. Sein Fahrzeug stand plötzlich in Flammen – er konnte es gerade noch verlassen.

Ein brennender Gabelstapler auf einem Wirtschaftsweg oberhalb des Golfplatzes im Repetal hat am Mittwochmittag gegen 12 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Beim Eintreffen der Kräfte aus dem Repetal brannte der Stapler in voller Ausdehnung. Mit Löschangriffen konnte die Feuerwehr unter der Einsatzleitung von Jan Limper die Flammen unter Kontrolle bringen und das Arbeitsgerät am Ende mit Schaum ablöschen. Da Betriebsstoffe und Löschwasser bergab in Richtung des Repe-Flusses geflossen waren, setzte die Feuerwehr Ölbindemittel ein und setzte Ölsperren an dem Gewässer. Zudem wurde die Untere Wasserbehörde des Kreises Olpe hinzugezogen. In Absprache wurde ein Fachfirma aus Drolshagen bestellt, die die Reinigung des Wirtschaftsweges übernahm.

+++ Lesen Sie hier: Große Ü30-Party mit DJ Ecki auf dem Biggesee – Das ist geplant +++

Wie der 77-jährige Stapler-Fahrer gegenüber dieser Zeitung erklärte, wollte er Fensterelemente zu einem Kunden bringen, als er plötzlich aus dem hinteren Teil des Gabelstaplers pfeifende Geräusche hörte und dann auch schon Rauch aufstieg. Nach einigen Angaben konnte er den Stapler gerade noch rechtzeitig verlassen und sich wenige Meter in Sicherheit bringen, da stand das Arbeitsgerät bereits im Vollbrand. Ein großes Lob sprach er der Feuerwehr aus, die sehr schnell vor Ort gewesen sei. Trotz des schnellen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass auch ein kleiner Teil einer benachbarten Böschung und Mitleidenschaft gezogen worden war. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur Brandursache konnte die Polizei, die ebenfalls zur Einsatzstelle gerufen war, noch keine Angaben machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe