Brennpunkt Sicilia-Plateau

Der schönste Platz in Meggen hat sich zum einem Brennpunkt entwickelt. Hierzu ein Kommentar von Volker Eberts

Am Ende des Ortstermins in Meggen gab´s Applaus für die Vertreter von Polizei und Ordnungsamt. Das ist nicht immer so, zumal es von den Ordnungshütern in Uniform und im Rathaus noch keine wirksamen Aktionen gegen die ständigen Auswüchse auf dem schönsten Platz des Ortes gegeben hat. Es zeigt aber die große Sehnsucht der Meggener Bürgerinnen und Bürger, dass die ständigen Belästigungen endlich aufhören. Eins ist nach diesem Ortstermin auch klar: Es muss etwas passieren - wie auch immer - durch mehr Kontrolle, technische Einrichtungen oder bauliche Maßnahmen. Am Montag erklärten sich die beiden Behörden offen dafür, erklärten aber auch, warum was nicht geht, wegen Vorschriften, Paragraphen und verschiedener Interessenlagen. Die Bürger nahmen dies äußerlich gelassen zur Kenntnis, aber mit der Faust in der Tasche. Denn warum Stadt und Staat keinen Hebel finden, um hier für Recht und Ordnung zu sorgen, das versteht kaum einer.

Ob der neue Arbeitskreis in einigen Wochen Ergebnisse vorlegen kann, bleibt abzuwarten. Hoffentlich, denn es gärt in Meggen und der Druck wächst. Auch auf die neue Leitung des Rathauses nach der Kommunalwahl. Sie ist gut beraten, den Brennpunkt Siciliaschacht schnell zur Chefsache zu machen.