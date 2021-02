Die Kita-Mitarbeiter (hier ein Symbolbild) müssen besser geschützt werden. Das fordern die Katholischen Kindertageseinrichtungen, die es auch im Kreis Olpe gibt, in einem Brief.

Corona Brief an Laschet: Erzieherinnen bangen um ihre Gesundheit

Kreis Olpe. Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Familienminister Joachim Stamp: Worum es den Katholischen Kindertageseinrichtungen geht:

Die Erzieherinnen bzw. Mitarbeitenden in den Katholischen Kindertageseinrichtungen fühlen sich durch die derzeit steigenden Kinderzahlen in den Kitas zunehmend in ihrer Gesundheit gefährdet. Sie fordern unter anderem klare politische Vorgaben und Regeln für den Besuch der Tageseinrichtungen, außerdem eine frühzeitige Impfung. Denn Erzieherinnen und Erzieher seien die einzigen Personen, die ohne Abstand und Maske arbeiten müssten.

Lüftungsgeräte anschaffen

Ferner sollen die Mitarbeiter, die zu Risikogruppen gehören, besser geschützt werden sowie Lüftungsgeräte auch für die Tageseinrichtungen angeschafft werden. Denn in NRW sind die Kitas nicht geschlossen, so dass die Kolleginnen und Kollegen die Kontaktreduzierungen gar nicht umsetzen könnten.

In einem von den Mitarbeitervertretungen aller sieben Kita gem. GmbHs im Erzbistum Paderborn formulierten Brief an NRW-Familienminister Dr. Joachim Stamp und Ministerpräsident Armin Laschet machen sie ihren Ärger über die Lage in den Kitas deutlich: „Eine Betreuung mit Abstand und Maske ist nicht möglich: Kinder brauchen Körperkontakt, Nähe, wollen getröstet werden, Windeln müssen gewechselt werden. Die psychische Belastung ist neben der Gesundheitsgefährdung sehr groß. Jeder Tag ist eine Herausforderung. Der Notbetrieb im Frühjahr 2020 stellte einen weitaus größeren Infektionsschutz für alle dar, da es eindeutige und verbindliche Vorgaben seitens der Politik gegeben hat.

Risiko besonders hoch

Auch der Schutz der Risikopersonen, den es zu diesem Zeitpunkt noch gab, sei aus dem Blick geraten. „Von Seiten der Politik wird jeden Morgen zuerst auf die aktuell gemeldeten Corona zahlen geschaut. Bei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Dienstgebern ist die erste Frage am Morgen: Welche Kita ist in Quarantäne? Wann trifft es uns? Wir fragen uns, warum haben die Kindertageseinrichtungen in der Politik im Vergleich zur Schule eine andere Wertigkeit und Beachtung“, heißt es in dem Brief.

Durch politisch unklare Vorgaben werde der Druck an die Mitarbeitenden vor Ort weitergegeben, die sich täglich mit den Eltern auseinandersetzen müssen. Die dringendst empfohlenen Kontaktbeschränkungen könnten so nicht eingehalten werden.

„Um es klar zu stellen, viele Eltern sind sehr umsichtig und schicken ihre Kinder nur bedingt. Die Zahl der zu betreuenden Kinder in den Einrichtungen ist sehr unterschiedlich, variiert von Tag zu Tag und steigt stetig.“ Laut einer AOK-Studie seien die Beschäftigten in der Kinderbetreuung von allen Berufsgruppen am häufigsten an Covid-19 erkrankt. Trotzt dieser Belastungen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „auch weiterhin mit viel Engagement den Bildungsauftrag zum Wohle der Kinder umsetzen, erwarten jedoch, dass mehr für den Gesundheitsschutz geregelt und getan wird.“