Brün: Fabian Wacker ist neuer Schützenkönig

Fabian Wacker ist neuer Schützenkönig in Brün.

Brün. Jungschützen wie Schützen in Brün haben neue Regenten: Matthias Müller und Fabian Wacker schossen die Wappenvögel von der Stange.

Matthias Müller heißt der neue Jungschützenkönig von Brün. An seiner Seite als Jungschützenkönigin steht Anna-Maria Dierig. Der 23-Jährige arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik bei Schell-Armaturen und kommt aus Brün. Außer dem Schützenwesen sind seine Hobbys die Musik und das Fahrradfahren.

+++ Alle neuen Regenten der Schützenvereine im Kreis Olpe 2023 +++

Matthias Müller regiert den Schützennachwuchs in Brün. Foto: Birgit Engel

Es war sein erster Anlauf um die Regentschaft des Schützennachwuchses. Seine Mitregentin ist 22 Jahre alt und kommt aus Olpe. Die Studentin für das Grundschullehramt ist eine gute Freundin des Jungschützenkönigs. Der Wettkampf unter der Vogelstange fing mit Verspätung an, war dann aber umso zügiger vorbei: Der Vogel fiel mit der 34. abgefeuerten Kugel.

Matthias Müller setzt damit eine Familientradition fort: Vor genau 30 Jahren regierten seine Eltern, Günter und Hilli Müller, das Brüner Schützenvolk.

Neuer Schützenkönig wurde wenig später Fabian Wacker: An seiner Seite als Mitregentin steht Ehefrau Mandy (40). Die Kinder Emma (8) und Joshua (6) freuen sich mit ihren Eltern auf das Königsjahr. Der 42-jährige Berufssoldat schoss den hölzernen Wappenvogel von der Stange. Er hatte in den vergangenen Jahren zwar schon mehrfach mitgeschossen, den Königsschuss aber nicht konkret geplant. Mitbewerber um die Königswürde waren der Bruder des neuen Königs, Rafael Wacker, Tobias Reuber sowie Vikar Christian Albert und Marcel Dornseifer. Die Freude in der Königsfamilie ist groß, ist sie doch dem Schützenwesen lange verbunden. Opa Klaus Wacker ist langjähriger Vogelbauer der Brüner Schützen und war selbst auch Schützenkönig.



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe