Bürgerball Bürgergesellschaft Olpe: Das ist das Programm

Werden wieder beim Bürgerball der Bürgergesellschaft in der Olper Stadthalle am Samstag, 27. Januar begeistern.

Olpe Die Bürgergesellschaft Olpe lädt 2024 wieder zum großen Bürgerball ein. Alle Infos rund um das Programm und den Kartenkauf finden Sie hier.

Am Samstag, 27. Januar, darf wieder nach Herzenslust gefeiert, gelacht und geschunkelt werden, denn dann findet der alljährliche Bürgerball der Bürgergesellschaft 1898Olpe e.V. statt. Auch in diesem Jahr kann die BGO wieder mit einem abwechslungsreichen Programm aufwarten.

Zwei Höhepunkte aus eigenen Reihen sind die Auftritte der Biggejungs, die mit ihrem Gesang den Saal zum Kochen bringen und die Grünen Funken mit ihrem Garde- und Showtanz. Ein weiterer besonderer Programmpunkt ist der allererste Auftritt der „Kleinen Funken“. Diese Garde, in der Mädchen zwischen 9 und 15 Jahren tanzen, wurde erst im vergangenen Jahr neu gegründet und feiert somit ihre Auftrittspremiere. Als weitere Programmpunkte sind die „Blauen Funken“ und die „Roten Funken“ aus Schönau-Altenwenden, die „Mini-Biggesterne“ aus Attendorn, die „Blau-Weißen Funken“ aus Rhode, das Prinzenballett Neu-Listernohl, die Wolpertinger aus Morsbach und das Tanzpaar aus dem Ihnetal zu nennen.

Musikalische Abwechslung bieten die Band „Kölsch Connection“ und der Bademeister Schaluppke sorgt für einen Angriff auf die Lachmuskeln. Einer der Höhepunkte ist die, für den Bürgerball obligatorische, Senatorenehrung. In diesem Jahr werden die Senatorenanwärter Martina Walter (Rechtsanwältin für Familienrecht in der Kanzlei Dietzmann und Partner in Olpe) und Daniel Siebert (Inhaber der Martinus-Apotheke) mit Pfannenschlag und Schnäppschen in den Senat aufgenommen.

Das Programm beginnt wie immer um 19.11Uhr, Einlass ist schon um 18.11 Uhr. Kartenkauf sind unter bg-olpe.de oder an der Abendkasse möglich (es gilt ein einheitlicher Preis von 17 Euro). Die Bürgergesellschaft 1898 Olpe e.V. freut sich auf einen schönen und ausgelassenen Abend und verbleibt mit einem 3fachen Panneklöpper

