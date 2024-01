Bürgerball in Olpe: „Das Publikum ist heiß“

Olpe Die Bürgergesellschaft 1898 Olpe feierte am Samstagabend in der Stadthalle ihren Bürgerball. Natürlich durfte die Senatorenehrung nicht fehlen.

Präsident Markus Pokoj war nicht zimperlich beim obligatorischen Pannenschlag auf den Allerwertesten des neuen Senators Daniel Siebert, dem Inhaber der Martinus-Apotheke. Er zeigte sich danach kurz mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Bei Rechtsanwältin Martina Walter war der Pannenschlag nicht so deftig ausgefallen. Sie behielt ihr Lachen beim Ritual zur Aufnahme in den Senat. Die Senatorenehrung gehört zum festen Bestandteil des Bürgerballs der Bürgergesellschaft 1898 Olpe, der am Samstagabend in der Stadthalle vom Stapel lief.

Bürgerball in Olpe: Das sind die schönsten Fotos Bürgerball in Olpe: Das sind die schönsten Fotos In der Olper Stadthalle waren am Samstagabend beim großen Bürgerball der Bürgergesellschaft 1898 Olpe die Närrinnen und Narren aus dem Häuschen. Foto: Meinolf Lüttecke / Olpe

Olpes gute Stube war bunt gemischt mit Närrinnen und Narren, zu denen erstmals auch Landrat Theo Melcher und seine Gattin gehörten. „Das Publikum ist heiß“, stellte Sitzungspräsident Sven Göckeler recht schnell bei seiner Ansage fest. Mit einem tollen Gardetanz feierten die Kleinen Funken der BGO Premiere. Sie waren erst im September des letzten Jahres gegründet worden. Show- und Gardetänze dominierten das närrische Programm.

Für die musikalische Auftritte waren die Biggejungs, Kölsch Connection und der Spielmannszug „St. Sebastianus“ Olpe zuständig. Sei noch Bademeister Schaluppke erwähnt, der die Lachmuskeln der Feierfreudigen strapazierte.

