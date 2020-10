Politik Bürgerhaus Olpe: Kritik um Planungen in der Corona-Zeit

Olpe. Die Planungen rund um das neue Bürgerhaus der Stadt Olpe schreiten voran. Doch aus den Reihen der Ratsmitglieder und der Bürger gibt es Kritik.

Mehrheitlich haben die Mitglieder der Olper Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sondersitzung am Mittwochabend beschlossen, Verhandlungen mit den Architekten aufzunehmen, die den ersten Platz beim Wettbewerb rund um das neue Bürgerhaus gewonnen haben. Wie bereits berichtet hatten die Büros „BKS Architekten GmbH – Stanczus Schurbohm Gössling“ (Lübbecke) und „JKL – Junker + Kollegen Landschaftsarchitektur und Stadtplanung“ (Osnabrück) die Jury am ehesten überzeugt. Aus den Reihen der Bürger und auch der Ratsmitglieder kommt Kritik.

Es ist der nächste Schritt im Zuge eines langen Planungsprozesses, den die Stadt Olpe bereits hinter sich – und noch vor sich – hat. Die Verwaltung hat mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung den Auftrag bekommen, in die Verhandlungen einzusteigen. Das heißt, es handelt sich um Vorplanungen – nicht um eine Auftragsvergabe. Das war Bürgermeister Peter Weber sowie der Technischen Beigeordneten, Judith Feldner, in der Sitzung wichtig zu betonen.

Doch mit Blick auf den Zeitpunkt – die zweite Welle der Corona-Pandemie – gab es Kritik. Die SPD-Fraktion stellte den Antrag, mit weiteren Planungen zu warten. Fraktionsvorsitzender Volker Reichel führte aus, dass die Folgen für die Bürger, die Wirtschaft und für die Stadt Olpe nicht absehbar seien. „Ich bin überzeugt, dass die Menschen zurzeit andere Schwerpunkte unseres politischen Handelns erwarten“, sagte er. Partei-Kollegin Christin-Marie Stamm sprach davon, dass solch eine „Mammuts-Entscheidung“ nach hinten gestellt werden müsse. Man solle jetzt „nicht in einen Glaspalast investieren“. Auch Siegbert Rasche (CDU) sagte mit Blick auf das geplante Museum im alten Bahnhofsgebäude, dass es viele andere Dinge gebe, wofür Geld ausgegeben werden könne.

Nicht in die Knie zwingen lassen

Der Antrag der SPD wurde abgelehnt. Peterpaul Lubig (UCW) sagte, dass es ein „fatales Signal“ sei, die Planungen schon im Anfangsstadium einzustellen. Auch Udo Baubkus (UCW) erklärte, dass die Stadt Olpe sich nicht in die Knie zwingen lassen solle. Carsten Alexander Sieg (CDU) machte deutlich, dass Politik nicht dazu beitragen dürfe, Konjunktur abzuwürgen. Schließlich ziehe ein solches Projekt auch Aufträge für Handwerker oder Gutachter nach sich. Außerdem verwies er auf das Landes-Programm für eine entsprechende Förderung solcher Projekte, was eine große Chance für die Stadt Olpe bedeute.

Der Entwurf trifft bei Bürgern auf Kritik. Einer davon ist Wolfgang Exner, Erster Vorsitzender des DRK Ortsvereines Olpe. „Für mich ist das ein seelenloser Kasten“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung vor der Sitzung. „Mir gefällt das nicht. Ich frage mich, warum dieser Entwurf gewonnen hat. Leiden die denn alle unter Geschmacksverirrung? Da waren Entwürfe dabei, die sicherlich schicker waren.“ Er verfolgt die Planungen schon sehr lange und vermisst die Bürgerbeteiligung in der finalen Phase.

Bei dem vorgelegten Entwurf des Siegerbüros handelt es sich nicht um die Endversion – konkrete Planungen, Detailarbeiten und etliche Gespräche werden noch folgen, machten Peter Weber und Judith Feldner in der Sitzung deutlich. Auch wird – gemäß eines Antrages der CDU – der Arbeitskreis seine Arbeit künftig fortsetzen.