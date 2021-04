Bürgerinitiativen aus Kreis Olpe fordern Fristverlängerung

Kreis Olpe. Der neue Regionalplan und die damit verbundenen Flächen für die Nutzung der Windenergie sind den Bürgerinitiativen ein Dorn im Auge.

Die kürzlich wegen des Regionalplan-Entwurfs gemeinsam an die Öffentlichkeit herangetretenen Vertreter der örtlichen Anti-Windkraft-Bürgerinitiativen aus Olpe, Drolshagen, Wenden, Attendorn, Repetal, Frettertal, Heinsberg, Brachthausen, Albaum, Wirme, Oedingen, Cobbenrode, Saalhausen, Werntrop, Schmallenberg und aus dem benachbarten Wildenburger Land haben sich mit einem offenen Brief an den Vorsitzenden des Regionalrats in Arnsberg, den CDU-Politiker Hermann-Josef Droege aus Wilnsdorf, gewandt.

Im Regionalplanentwurf ist vorgesehen, in den drei Kreisen Bereiche für Windenergie (WEB) für mehr als 1300 Windräder bis zu jeweils 250 m Höhe darzustellen. Die Kommunen könnten dann aus rechtlichen Gründen gegen das Baurecht in den WEB nichts mehr ausrichten.

Aussetzung der Frist gefordert

Der offene Brief ist von den beiden Sprechern der zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen aus dem Kreis Olpe und Umgebung, Matthias Reißner aus Drolshagen und Frank Dubberke aus Kirchhundem, unterzeichnet. Darin verweisen sie auf die massiven Beschränkungen der politischen Betätigung infolge der Pandemiebekämpfung. Die Windkraftgegner fordern deshalb die Aussetzung der ansonsten bereits am 30. Juni endenden Auslegungsfrist für den Regionalplanentwurf „Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein“ und die Einleitung eines neuen Beteiligungsverfahrens für die Öffentlichkeit nach der Pandemie. Zumindest sei die Frist zu verlängern bis zur Beendigung der Corona-Schutzmaßnahmen.

„Die staatlich angeordneten Corona-Schutzmaßnahmen machen es uns als Bürgerinitiativen (...) nahezu unmöglich, die betroffene Bevölkerung über die sehr weitgreifenden Auswirkungen des Regionalplans zu unterrichten, darüber in Veranstaltungen öffentlich zu debattieren und adäquate politische Maßnahmen (Infostände, Demonstrationen, Unterschriftensammlungen etc.) durchzuführen“, heißt es in dem offenen Brief.

Viele Anfragen besorgter Bürger

„Unsere Informationsveranstaltungen wurden vor Corona immer gut besucht. In die Stadthalle Olpe kamen ca. 600 Menschen“, erklärt Matthias Reißner. Daran sei jetzt, wo es darauf ankomme, die Menschen über die Pläne der Windkraftindustrie und ihrer Parteigänger im Regionalrat zu informieren, wegen Corona nicht zu denken. Dabei sei das Interesse daran riesig, betont Frank Dubberke. „Wir werden mit Anfragen besorgter Anwohner nahezu überrannt. Und sehr viele Menschen wissen noch gar nicht, was die Ausweisungen im Regionalplan für sie bedeuten.“

Angesichts des im Dezember nicht absehbaren Endes des Lockdowns hätte man seitens des Regionalrats darauf verzichten müssen, so der offene Brief sinngemäß, irgendeine Frist für Einwendungen zu dem Entwurf zu setzen. „Es würde unser Vertrauen in den Rechtsstaat untergraben, wenn sich durch eine etwaige Ablehnung unserer Forderung der Eindruck verfestigt, dass das Land seine staatliche Planung unter Ausnutzung der von ihm selbst angeordneten Grundrechtseinschränkungen um jeden Preis formal ‚durchzubringen‘ beabsichtigt“, heißt es weiter.

Der Regionalrat mache den Plan angreifbar, wenn er darauf spekulieren sollte, dass die Betroffenen im Lockdown ihren Unmut über die planerische Vorstellung, aus der Landschaft einen gigantischen Industriepark zu machen, nicht so zahlreich wie unter normalen Bedingungen artikulieren könnten, fassen die beiden Sprecher der Windkraftgegner ihre Botschaft an den Regionalrats-Vorsitzenden Droege (CDU) zusammen.