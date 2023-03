Bundespräsident würdigt Marlies Heers Engagement

Kirchveischede/Olpe. Die Aufzählung ihrer Ehrenämter, die seit Jahrzehnten für sie selbstverständlich sind, dauert lange. Das hat Frank-Walter Steinmeier gewürdigt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Marlies Heer aus Kirchveischede die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In einer Feierstunde im Olper Kreishaus händigte Landrat Theo Melcher die Auszeichnung am Mittwochabend aus und übermittelte die Glückwünsche des Staatsoberhauptes.

Marlies Heer hat durch ihr jahrzehntelanges Engagement für das Allgemeinwohl und das Heimatdorf Kirchveischede auszeichnungswürdige Verdienste erworben. Sie ist verheiratet, hat zwei Söhne sowie fünf Enkelkinder und war bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2008 als Lehrerin tätig.

Mehr als 30 Jahre unterstützte Marlies Heer die seinerzeit von ihr mitaufgebaute Kooperation der Hauptschule Elspe mit der Partnerschule San Gregorio in Uruguay. Auch nach Beendigung der Schulkooperation sorgt sie privat unter anderem mit der Organisation eines wöchentlichen Waffelbackens sowie bei der Planung und Durchführung des traditionellen Kutschertreffens in ihrem Heimatdorf für finanzielle Ressourcen. Wenn materielle Hilfen in Form von Kinderkleidung, Schuhen oder Schreibmaterial benötigt werden, führt sie Sammlungen durch. Ebenfalls aus ihrer Zeit als Lehrerin entstammt der „Marlies-Heer-Sozialpreis“, den Schülerinnen und Schüler erhielten, die sich in besonderer Weise durch ihr Sozialverhalten auszeichneten. Zudem engagiert sich Marlies Heer aktiv in den örtlichen Vereinen.

Im Dorf läuft ohne sie fast nichts

Viele Jahre war sie im Vorstand des Dorf- und Heimatvereins (früher Heimat- und Verkehrsverein) aktiv. Ihr Engagement gilt der Verschönerung des Dorfes. Dazu zählt das Sauberhalten von Park, Wegen und Flächen ebenso wie die Organisation von Blumenschmuck. Sie ist federführend bei der Vorbereitung und auch Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (früher „Unser Dorf soll schöner werden“) beteiligt. Kirchveischede wurde daraufhin mehrfach prämiert. Auch an der Gestaltung örtlicher Feste wie der 1000-Jahr-Feier, dem Weihnachtsweg und dem Kreativweg wirkt Marlies Heer aktiv mit. Außerdem ist sie seit 20 Jahren Redakteurin der Dorfzeitung, die mehrmals im Jahr über das Leben und Wirken der Bürgerinnen und Bürger in Kirchveischede berichtet. Viele Jahre konnte man den Garten der Eheleute Marlies und Josef „Jüppe“ Heer bewundern, unter anderem am „Tag des offenen Gartens“. Sie organisierte Live-Musik und verkaufte Kuchen, sodass sie in der Lage war, eine vierstellige Summe an gemeinnützige Organisationen wie die Christoffel-Blindenmission oder die Aktion Kindertraum weiterzuleiten.

In der Flüchtlingshilfe ist Marlies Heer ebenfalls aktiv. Sie vermittelt seit 2015 Wohnungen und organisierte Sprachunterricht, den sie auch selbst durchführte. Tobias Puspas, Bürgermeister der Stadt Lennestadt, hob die Bedeutung dieser hohen Auszeichnung hervor. Laudatorin Rita Balve-Epe hatte mit Kerstin Brauer die Auszeichnung namens des Frauen-Union (Kreisverband Olpe und Stadtverband Lennestadt) angeregt. Rita Balve-Epe bezeichnete die Geehrte als „besonders engagierten, großartigen Menschen“. Marlies Heer selbst zeigte sich „ganz überwältigt“ und „mächtig stolz“: „Ich weiß, diese Ehre zu schätzen.“

