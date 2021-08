Bundestagswahl 2021 im Kreis Olpe: Die Infos im Überblick

Kreis Olpe. Wer zieht für Olpe im September in den Bundestag ein? Hier finden Sie alle Infos zur Bundestagswahl 2021 und zu den Kandidaten im Kreis Olpe.

Die Deutschen wählen am 26. September einen neuen Bundestag – und damit indirekt, wer Angela Merkel als nächste Kanzlerin oder nächster Kanzler im Amt beerbt. Für den Kreis Olpe ziehen drei Abgeordnete ins Parlament ein. Wer in Olpe, Attendorn, Lennestadt, Wenden, Finnentrop, Drolshagen und Kirchhundem für die Bundestagswahl 2021 kandidiert, lesen Sie in diesem Artikel.

Am Wahlsonntag haben die Wahllokale in der Zeit von 8 bis 18 geöffnet. Wer nicht ins Wahllokal kommen kann oder möchte, kann im Vorfeld auch per Briefwahl abstimmen. Hier lesen Sie, wie Sie Briefwahlunterlagen beantragen können.

Lesen Sie auch:So läuft die Bundestagswahl im Kreis Olpe

Erststimme: Die Olper Direktkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Florian Müller, Drolshagen, für die CDU

Nezahat Baradari, Attendorn, für die SPD

Johannes Vogel, Berlin, für die FDP

Klaus Heger, Wenden, für die AfD

Holger Thamm, Olpe, für die Grünen

Otto Ersching, Lüdenscheid, für die Linken

Sabrina Dieckmann, Iserlohn, für die Freien Wähler

Engelbert Prevorcic, Lennestadt, für die DKP

Dagmar Welz, Lüdenscheid, für „Die Basis“

Lesen Sie auch:Was die neun Bewerber voneinander unterscheidet

Die Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien stellen sich in einer Podiumsdiskussion der Westfalenpost der Öffentlichkeit vor. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 31. August, um 18.30 Uhr in der Schützenhalle Rhode (An der Vogelrute 6, 57462 Olpe-Rhode) statt. Sie möchten dabei sein? Dann melden Sie sich und maximal eine Begleitperson per E-Mail an aktion-olpe@wp.de an. Es gilt die 3G-Regel.

Zweitstimme: Diese Parteien können Sie in Olpe wählen

Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU

Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

Freie Demokratische Partei FDP

Alternative für Deutschland AfD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE

DIE LINKE DIE LINKE

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Tierschutzpartei

Piratenpartei Deutschland PIRATEN

FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER

Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD

Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer V-Partei³

Partei für Gesundheitsforschung Gesundheitsforschung

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD

Partei der Humanisten Die Humanisten

Deutsche Kommunistische Partei DKP

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale SGPSeite 3 / 3Lfd. Nr. Partei (Langbezeichnung) Partei (Kurzbezeichnung)

Basisdemokratische Partei Deutschland dieBasis

Bündnis C - Christen für Deutschland Bündnis C

Die Urbane. Eine HipHop Partei du.

Europäische Partei LIEBE LIEBE

Liberal-Konservative Reformer LKR

Partei des Fortschritts PdF

Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << –Lobbyisten für Kinder –LfK

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei Team Todenhöfer

Volt Deutschland Voltt

Wer ist aktuell Bundestagsabgeordneter für Olpe?

Mit der Bundestagswahl wieder der Kreis Olpe einen neuen direkt gewählten Abgeordneten erhalten. Denn Amtsinhaber Matthias Heider (CDU) aus Lüdenscheid hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, sich aus der Politik zurückzuziehen.

Wo befindet sich mein Wahllokal?

Die Adresse des Wahlraums befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung. Vor dem Wahltag kann man die richtige Adresse beim Wahlamt der eigenen Stadt oder Gemeinde erfragen.

Lesen Sie auch zur Bundestagswahl:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe