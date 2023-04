Bunte Unikate – Attendorn bedruckt T-Shirts mit Gullydeckel

Attendorn. Mit dem Gullydeckel-Motiv der Hansestadt Attendorn sind für den Frühlingsmarkt jetzt T-Shirts bedruckt worden. Kreative Idee für guten Zweck.

Für den Frühlingsmarkt am 22. und 23. April sind T-Shirts mit dem Gullydeckel-Motiv der Hansestadt Attendorn bedruckt worden. Die bunten Unikate können an dem Wochenende gegen eine Spende am Stand vor der Tourist-Information erworben werden. Der Erlös geht anschließend an die Attendorner Tafel.

„Der Attendorner Gullydeckel ist ein echter Hingucker“, zeigte sich Christian Waldau, Initiator und „Macher“ der Aktion, begeistert und begab sich direkt an die Arbeit. 60 T-Shirts für Damen, Herren und Kinder wurden bereits von Hand mit Farbe bedruckt und verwandelten die Attendorner Tourist-Information für zwei Wochen in ein Modedesign-Studio. Dem Plettenberger Auditor für Qualitäts-, Service- und Informationssicherheitsmanagement ist es in seiner Freizeit stets ein Anliegen, Kreativität und die Unterstützung sozialer Projekte ehrenamtlich miteinander zu verbinden. Zum Frühlingsmarkt wird Christian Waldau die T-Shirts - jedes ein Unikat - vor der Tourist-Information gegen eine Spende für die Attendorner Tafel anbieten.

+++ Lesen Sie hier: Willkommen bei den „Assmanns“ - Das Leben einer Großfamilie +++

Viele besondere Details in Attendorn

„Das Stadtbild wird oft nur oberflächlich wahrgenommen, dabei hat Attendorn so viele besondere Details integriert, wie beispielsweise den Gullydeckel mit Stadtwappen“, so Christian Waldau. Die Hansestadt Attendorn unterstützt die kreative Charity-Aktion gerne und spendierte die T-Shirts und Textilfarben aus dem örtlichen Handel.

Weitere T-Shirts warten nun darauf, beim Frühlingsmarkt vor Ort bedruckt zu werden. Ob Groß oder Klein - jeder ist eingeladen, Modedesign von der Straße selbst herzustellen und zu erleben.

„Es ist eine schöne Idee, eine tolle Zusammenarbeit und eine gute Sache, die Attendorner Tafel damit zu unterstützen“, dankt Bürgermeister Christian Pospischil für das Engagement.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe