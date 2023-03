Bunter Frühlingsmarkt mit Street-Food-Festival in Attendorn

Attendorn. Attendorn lädt zu einem bunten Frühlingsmarkt-Wochenende ein. Während dieser Zeit wird die Innenstadt gesperrt. Es gibt kostenlose Parkplätze.

Die Hansestadt Attendorn lädt am 22. und 23. April 2023 gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Attendorn e.V. zu einem bunten Frühlingsmarkt-Wochenende in die Innenstadt ein.

Nach dem langen Winter lockt nun der Frühling in die Attendorner Innenstadt und wird mit bunten Wimpelketten und ersten Blumengrüßen empfangen. Dieses farbenfrohe Wochenende im April bietet ein besonderes Einkaufserlebnis mit zahlreichen Aktionen und einem verkaufsoffenen Sonntag. Das umfangreiche Programm mit „Street Food Festival“, Kirmes- und Verkaufsständen, Modenschauen und Kinder-Rummelplatz lässt keine Wünsche offen.

+++ Lesen Sie hier: Großer Schoko-Hunger - So viel Schokolade isst der Kreis Olpe +++

Los geht es bereits am Freitag mit dem „Street Food Festival“ an der Finnentroper Straße und auf dem Kinovorplatz. 20 Foodtrucks bieten mit vielerlei kulinarischen Köstlichkeiten, Livemusik und Kinderunterhaltung ein tolles Erlebnis. Das „Street Food Festival“ ist am Freitag von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr, am Samstag von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 22. April 2023, öffnet dann der Frühlingsmarkt von 11 Uhr bis 18 Uhr. Zunächst findet auf dem Rathausplatz der Attendorner Wochenmarkt statt und lädt zum „Treffen, Kaufen und Klönen“ ein, bis dort anschließend Kirmesstände und Fahrgeschäfte für die Kinder aufgebaut werden. Ein besonderes Highlight für echte Kirmesliebhaber: Zum ersten Mal wird auf dem Rathausplatz ein Riesenrad stehen, das eine tolle Aussicht über die Stadt verspricht.

Kirmes- und Marktstände in der Fußgängerzone

Weitere Kirmes- und Marktstände erstrecken sich an beiden Tagen direkt angrenzend über die Fußgängerzone bis zum Ennester Tor und Niedersten Tor. Hier können sich die Gäste von schicken und praktischen Dingen gleichermaßen inspirieren lassen. Auch Autoliebhaber kommen auf ihre Kosten, wenn die Autohäuser ihre neuesten Modelle präsentieren. In der Wasserstraße werden die Besucher von riesigen Blumen empfangen und damit gut durch die bestehende Baustelle geleitet. Auf dem Alten Markt wird der Laufsteg zur Bühne für Kleinkunst-Unterhaltung mit Michael Wibbelt.

Auf dem Alten Markt präsentieren die Models am Sonntag, 23. April 2023, jeweils um 12 Uhr und um 15 Uhr auf dem Catwalk die neuesten Looks aus den Frühlings- und Sommerkollektionen der Attendorner Einzelhändler. Und wer möchte, kann die neuen Trends nach den Impressionen der beiden großen Modenschauen im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags bis 18 Uhr direkt erwerben. Der Attendorner Einzelhandel erwartet die Besucher auch in diesem Jahr wieder mit vielfältigen Aktionen in und vor den Geschäften.

+++ Lesen Sie hier: Lennestadt blüht - Frühlingsmarkt und verkaufsoffener Sonntag +++

Und während die Großen von den Schnäppchen und Aktionen profitieren, können sich die Kinder auf dem Rummelplatz am Allee-Center die Zeit vertreiben und sich bei der angrenzenden Bewegungsmeile in der Bahnhofstraße austoben. Abwechslungsreiche Spielstationen, Glitzer-Tattoos, Kinderschminken und Glücksrad erwarten die kleinen Besucher. Zusätzlich sorgt der Zauberer Thorsten Rosenthal in seiner Show am Samstag für magische Unterhaltung und Luftballon-Figuren, während am Sonntag eine tolle Hüpfburg zum Umhertollen einlädt. Eine kleine Spende, die den Betroffenen aus dem Erdbebengebiet zugutekommen soll, ist bei der Nutzung des Angebots herzlich willkommen.

Innenstadt wird gesperrt

Während des Frühlingsmarkt-Wochenendes wird die Innenstadt ab Samstagmorgen, 22. April 2023, um 06.00 Uhr gesperrt. Diese Sperrung wird am Sonntagabend, 23. April 2023 um 20.00 Uhr wieder aufgehoben.

Besucher können beim Frühlingsmarkt kostenlos in Attendorn parken. Dies gilt für das Parkdeck am Feuerteich und das Parkhaus an der Hansastraße (obere Ebene, linke Seite). Außerdem stehen die Großraumparkplätze an der Stadthalle, bei der LEWA am Schelmeskamp und der Parkplatz Mühlwiese sowie der Parkplatz der Firma Muhr & Söhne an der Kölner Straße zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe