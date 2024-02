Bunter Karnevalsumzug verwandelt Grevenbrück in ein Tollhaus

1200 Zugteilnehmer und mehr als 6000 bunt kostümierte Menschen an der B 55 verwandeln Grevenbrück beim großen Karnevalsumzug an Veilchendienstag in ein kunterbuntes Tollhaus.

Grevenbrück Beim großen Veilchendienstagsumzug des Karnevals-Clubs Grevenbrück begeistern 1200 Zugteilnehmer über 6000 Jecken an der Kölner Straße.

„Wir warten hier schon seit 20 Jahren an der Bushaltestelle auf den Zug“, witzelt die junggebliebene Veilchendienstagsgruppe in ihren Froschkostümen an der Kölner Straße in Grevenbrück. Hübsch hergerichtet haben sie sich auch dieses Jahr wieder für den großen Veilchendienstagsumzug des Karnevals-Clubs Grevenbrück, der sich pünktlich um 11.11 Uhr in Bewegung setzt.

Die Grevenbrücker Veilchendienstagsgruppe im Froschkostüm wartet auf den Zug. Foto: Nadine Niederschlag / Olpe

Mit ihren grünen Perücken, passender Federboa sowie goldenen Krönchen ausgestattet berichtet die Gruppe: „Wir stehen hier jedes Jahr an der gleichen Stelle.“ Sogar den passenden Schmuck tragen sie zu ihren Kostümen und niedliche Froschtaschen, in denen die kleinen Schnäpschen für zwischendurch liegen.

Sie lachen, sie feiern und bewundern den bunten Umzug, der Grevenbrück in ein Tollhaus verwandelt. Mit über 1200 Zugteilnehmern, aufgeteilt in 19 Großwagen, 36 Fußgruppen und einer Musikgruppe kann der Karnevals-Club Grevenbrück auch 2024 wieder stolz auf die tolle Organisation sein. Denn nahezu 40 Umzüge sind in all den Jahren bereits durch den Ort gezogen. Von der Schützenhalle aus heizt in diesem Jahr erstmalig DJ Oli Mester die feiernde Menge ein, während die Urgesteine Christian Korte vom 13er-Rat und Wolfram Wienand (Ehrensenat) sich bereits zum 20. Mal gegenseitig den Ball am Moderations-Mikro zuspielen. Christian Korte tingelt dabei immer wieder zwischen Fußgruppen und Großwagen umher, fährt ein paar Meter mit und verwickelt die Gruppen in lustige, kurzweilige Gespräche.

Sie lieben die tollen Menschen beim Karnevalsumzug in Grevenbrück: Lea mit Sohnemann Vincent und ihrem Cousin Yannik. Foto: Nadine Niederschlag / Olpe

Lea aus Grevenbrück ist mit ihrem anderthalbjährigen Sohn Vincent und ihrem Cousin Yannik aus Würdinghausen zum Umzug gekommen: „Wir lieben die tollen Menschen, uns zu verkleiden und die super Stimmung.“

Anna-Lena (links) und Tanja (rechts) sind aus Bamenohl zum Veilchendienstagsumzug nach Grevenbrück gekommen. Foto: Nadine Niederschlag / Olpe

Und so geht es auch Tanja und Anna-Lena aus Bamenohl, die schon seit Jahren zum Veilchendienstag nach Grevenbrück kommen: „Aus Bamenohl gehen immer viele im Zug mit, da kommen wir gerne hier her und unterstützen sie an der Straße.“

Überall fliegt Kamelle durch die Luft – bunte Lollis, Popcorn Tüten, Gummibärchen und Klümpchen. Die niedlich kostümierten Kinder an der langen Straße stehen mit ihren Tüten dort und strecken sie in die Luft. Immer wieder fangen sie die Süßigkeiten oder heben sie vom mit Konfetti bedeckten Boden auf. Die Fußgruppen, die sich in tollen und kreativen Kostümen wie Lampenschirmen, Bilderrahmen oder Raupen zeigen, verteilen mitgebrachte „Kurze“ und begrüßen immer wieder mit den Worten „Grelau, Grelau“.

Hoch oben auf den großen und kreativen Wagen hüpfen fröhliche Menschen herum und bringen die Straße mit lauten Sounds zum Beben. Ob Themen wie Après-Ski, Dschungel oder ein alter Wagon, der zum Salon hergerichtet wurde – die vielen Stunden der Wagenbauer haben sich bezahlt gemacht. Sogar die Kinder präsentieren sich auf einem eigenen Wagen dem Ort, angeführt vom Kinderprinzenpaar Damiano I. (Guastella) und Prinzessin Lina I. (Foidl). Das Grevenbrücker Dreigestirn mit Prinz Peter I. (Quinke), Bauer Jannik (Schulte) und Jungfrau Sebastiana (Sebastian Quinke) bildet mit dem letzten Großwagen den Abschluss.

