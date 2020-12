Finnentrop. In der Musikschule Lennetal in Finnentrop findet ein Cajon-Kurs statt. Das aus Peru stammende Musikinstrument hat es den Teilnehmern angetan:

Tiefe, eindringliche Töne erklingen aus der Musikschule Lennetal im „Roten Haus“ am Bahnhof in Finnentrop immer dienstags abends. Wer sich auf die Suche nach der Quelle macht, kommt zum Cajon-Kurs von Musiklehrer Andreas Brückner.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fünf Teilnehmer sind im Raum verteilt. Auf dem Boden sind mit Klebeband genaue Felder markiert. Auch hier gilt natürlich die Abstandsregelung und Mundschutz ist Pflicht. Doch das schränkt die Begeisterung der Musiker nicht ein. Bevor den Cajons oder auch Kistentrommel Töne entlockt werden, stehen Lockerungsübungen auf dem Programm. Danach wird geklatscht und gezählt. Die drei Frauen und zwei Männer sitzen auf ihrer Cajons. „Eins und zwei und drei und vier“, zählt Musiklehrer Andreas Brückner den richtigen Rhythmus vor.

Dann zeigen die Teilnehmer, die seit September den Kurs besuchen, was sie auf der Cajon gelernt haben. Indem sie die Oberflächen der Holzkiste mit unterschiedlicher Intensität an verschiedenen Stellen (z.B. oben, unten, seitlich) schlagen, entstehen Rhythmen und Töne, die dafür sorgen, dass die Füße automatisch mitwippen.

„Ich habe eine Cajon in einem Musikgeschäft gesehen und fand sie optisch so schön, dass ich sie gekauft habe“, erzählt Kursteilnehmerin Marie-Luise und lacht. „Dann dachte ich mir, es wäre sicher auch gut, wenn ich das Instrument spielen könnte.“ Mit dem „Cajon Virus“ hat sie auch gleich noch ihre Freundin Doris angesteckt. „Ich hab bei Marie-Luise einfach mal getrommelt und fand das so toll, dass meine Kinder mir eine Cajon zu Weihnachten geschenkt haben.“ Mit dem Kurs wird aus dem Möbelstück jetzt ein Instrument.

Vorbildung ist nicht wichtig

Als im Herbst über die VHS ein Kistentrommel-Kurs angeboten wurde, war beiden klar, da machen wir mit. Melanie, die dritte Teilnehmerin, übt erst einmal auf der Cajon der Musikschule. „Wer keine eigene Cajon hat, bekommt eine von uns zur Verfügung gestellt“, so Andreas Brückner. Melanie hat zwar mal als Kind Klavier und Flöte gespielt, „aber da ist nicht viel von hängen geblieben.“

Instrumentale Vorbildung ist nicht wichtig, weiß der Fachmann. „Bei einfachster Bedienung ist gerade die Cajon ein ideales Einsteigerinstrument für Erwachsene. Hier kann man sich selbst auf dem Instrument entdecken, ohne sich mit komplizierter Technik lange beschäftigen zu müssen. Auf der Cajon kann einfach jeder musizieren, wenn ein paar Grundtechniken gelernt sind. Notenkenntnisse sind ebenfalls nicht erforderlich. Wir müssen eine Zugang zu den Liedern über den Rhythmus herstellen und den Takt finden und halten.“

Dann funktioniert die Cajon bei fast jedem Rock- oder Popsong. Ob „Satisfaction“, „Highway to hell“ oder „in the air tonight“, die Cajon fügt sich bestens ein. Das zeigt sich auch immer wieder bei unplugged Konzerten, wo sich das aus Peru stammende Schlaginstrument schon seit längerer Zeit großer Beliebtheit erfreut und für seine vielfältigen Klangeigenschaften und Einsatzmöglichkeiten bekannt ist.

Vorfreude auf die nächste Stunde

Marius hat früher einmal Schlagzeug gespielt. Heute fehlt ihm die Zeit. „Aber die nehme ich mir jetzt, um zumindest auf der Cajon meiner Musikleidenschaft nachzukommen.“ Horst neben ihm lacht und schüttelt seine Finger. „Die glühen schon mal nach einem Abend hier.“

Die Freude steht allen ins Gesicht geschrieben und ein Nachfolgekurs ist für alle keine Frage. „Wir haben aber auch einen tollen Lehrer, der uns seine Leidenschaft wunderbar vermittelt“, bringt es Melanie auf den Punkt und alle anderen nicken zustimmend. Dann wird noch einmal die Cajon geschlagen und mit bester Laune geht’s nach 45 Minuten wieder nach Hause mit der Vorfreude auf die nächste Stunde.