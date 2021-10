Camino im Kreis Olpe lädt ein zu Konzert für die Hoffnung

Ein Benefizevent der besonderen Art – das etwas andere Konzerterlebnis findet am 14. November, um 18 Uhr in der St. Marien Kirche Olpe als "Hoffnungslichterkonzert" statt.

Olpe. Der Hospizdienst Camino lädt anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums zum Hoffnungslichter-Konzert ein.

Der Welthospiztag, der die Aufmerksamkeit für hospizliche und palliative Belange erhöhen will, findet jährlich am zweiten Samstag im Oktober statt, in diesem Jahr war dies am vergangenen Samstag, 9. Oktober. Der häusliche Caritas-Hospizdienst Camino nimmt das zum Anlass, um auf sein 25-jähriges Jubiläum am Sonntag, 14. November, um 18 Uhr in der St. Marien-Kirche in Olpe aufmerksam zu machen. Das Jubiläum wird im Rahmen des Hoffnungslichterkonzertes gefeiert.

Der Hospizdienst veranstaltet bereits zum 19. Mal das traditionelle Event. Immer wieder bringen Chöre und Musiker aus der Region dort ihre Solidarität mit schwerst kranken und sterbenden Menschen zum Ausdruck.

„Freuen Sie sich auf den heimischen Musiker und Komponisten Bernward Koch und die Kabarettistin Anja Geuecke, bekannt als Hettwich von Himmelsberg. Seien Sie außerdem gespannt auf weitere Musikerinnen und Musiker“, wirbt Camino-Koordinator Nicolai Quast für die Großveranstaltung.

Auch digital zu empfangen

„Dank der Unterstützung des Innovationsfonds unseres Caritasverbandes ist es uns möglich, das Hoffnungslichterkonzert auch digital auszustrahlen. Uns ist es eine Herzensangelegenheit, möglichst vielen Menschen die Teilhabe an unserem Konzert zu ermöglichen. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind Hoffnung und Licht wichtiger denn je“, ergänzt Camino-Koordinatorin Caterina Breuer.

Das Event wird live online gezeigt. Als kostenlose Eintrittskarte dient der Link www.hoffnungslichter-konzert.de. Die Verantwortlichen haben sich entschieden, das Jubiläumskonzert wie 2020 live zu übertragen. Somit wird die Teilnahme auch den Menschen geboten, die das Konzert nicht selbst besuchen können. Falls ein Präsenzkonzert pandemiebedingt nicht möglich ist, findet die Ausstrahlung ausschließlich digital unter www.hoffnungslichter-konzert.de statt.

Angehörige werden einbezogen

Bei Camino sind hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitende in der Begleitung schwerst kranker und sterbender Menschen im häuslichen Umfeld, in den Seniorenhäusern und Einrichtungen der Behindertenhilfe engagiert. Ihr Ziel ist es, das Leben bis zuletzt möglichst individuell, lebenswert und mit menschlicher Zuwendung zu gestalten. Dabei werden die Angehörigen mit all ihren Anliegen immer mit einbezogen. Auch die Trauerbegleitung ist ein wichtiger Aspekt der Camino-Arbeit. Somit werden die Menschen bis zu ihrem Tod und die Angehörigen darüber hinaus begleitet.

Vieles von dem, was der Hospizdienst leistet, ist nur Dank der Zusammenarbeit von qualifizierten hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden möglich. Ohne ehrenamtlich Mitarbeitende wäre der Dienst in dieser Form nicht aufrecht zu erhalten.

„Seien Sie Gast an diesem Abend und unterstützen Sie die Arbeit von Camino! Vielleicht lassen sich durch das Konzert Menschen anregen, sich ehrenamtlich in der Sterbebegleitung zu engagieren“, hoffen die Verantwortlichen.

Mehr Informationen unter www.camino-caritas.de sowie bei Caterina Breuer, 02761/9021-7115 oder per E-Mail an cbreuer@caritas-olpe.de und Nicolai Quast, 02761/9021-7113 oder per E-Mail an nquast@caritas-olpe.de.

