Seniorenflitzer, Gerberexpress, Oldiebike oder Muskelmobil – so lauten ein paar der Namensvorschläge, die sich die Senioren des Caritas-Zentrums Olpe für ihr neues Tandem-E-Bike überlegt haben. Am Dienstagmorgen fand die Übergabe im Seniorenhaus am Gerberweg in Olpe statt. „Ich möchte ein Lächeln ins Gesicht der Menschen bringen“, verrät Anne Kruk, die das Projekt Tandem-E-Bike inszeniert hat.

Das Caritas-Zentrum Olpe möchte seinen Bewohnern mit dem Tandem-E-Bike die Möglichkeit geben, auf besondere Art und Weise am öffentlichen Leben außerhalb des Hauses teilzunehmen. Neue Mobilität soll gewonnen und soziale Kontakte gefördert werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Genutzt wird das Tandem-E-Bike von jeweils einem Betreuer und einem Bewohner des Seniorenheims. „Die Senioren können sich am Fahren beteiligen“, erklärt Anne Kruk.

Von Zeitungsartikel inspiriert worden

Die Atelierbesitzerin engagiert sich gerne für soziale Projekte und hat sich bei diesem durch einen Zeitungsartikel über das Tandem-E-Bike-Projekt im Raum Lennestadt/Kirchhundem inspirieren lassen. Über ein Jahr dauerte es dann, bis die Idee umgesetzt wurde. Die Marketingbeauftragte des Caritas-Zentrum Olpe, Caterina Breuer, erklärt: „Es gab viel zu beachten.“ In regelmäßigen Treffen planten Anne Kruk, Caterina Breuer und Christina Drüeke, Ehrenamtskoordinatorin des Caritas-Zentrums Olpe, die Umsetzung.

Die Gesamtkosten für die Anschaffung des Tandem-E-Bikes liegen bei rund 12.000 Euro. Um das Projekt finanzieren zu können, haben sich schließlich mehr als 50 Firmen mit Spenden beteiligt. Die zusätzlichen Kosten etwa für Helme oder anderes Zubehör sowie für einen Unterstand übernahm der Förderverein des Caritas-Zentrums Olpe. Gekauft wurde das Tandem-E-Bike bei Radsport-Olpe. „Der Fahrradladen hat uns bei dem Projekt sehr unterstützt und ist uns mit dem Preis entgegengekommen“, berichtet Anne Kruk.

Vorfreude auf Fahrten um den Biggesee

Die Bewohner waren am Ende sichtlich begeistert und freuten sich über die bevorstehenden Fahrten auf ihrem Tandem-E-Bike. Mit einem Gewinnspiel wird nun in den nächsten Tagen der passenden Name für das Fahrrad gesucht und mit dem Gewinner die erste Fahrt um den Biggesee unternommen. „Ich freue mich, dass das Projekt Tandem-E-Bike so gut funktioniert hat“, zieht Anne Kruk Bilanz und blickt voraus: „Und ich arbeite bereits an den nächsten sozialen Projekten.“