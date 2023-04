Caritasverband Olpe wirbt ausländische Pflegefachkräfte an

Ute Rullich (2. v. li.) und Fabian Henzgen (2. v. re.) nehmen Ridha Zerdabi (li.), Afif Mezrigui (re.), und Sabrine Ben Abdallah (Mitte) am Düsseldorfer Flughafen in Empfang.

Kreis Olpe. Der Caritasverband Olpe beschäftigt seit kurzem vier tunesische Pflegekräfte. Es werden nicht die letzten Fachkräfte aus dem Ausland sein.

„tarhib harin“ – Herzlich willkommen, hieß es kürzlich für vier tunesische Pflegekräfte, die der Caritasverband Olpe als neue Mitarbeitende begrüßen durfte. Der Verband will neue Wege gehen und vermehrt Fachkräfte aus dem Ausland für die Pflege anwerben. Notwendige Strategie oder bewusste Entscheidung? Beides, so die Caritas-Verantwortlichen, denn die Versorgung dürfe nicht auf der Strecke bleiben.

Für Sabrine Ben Abdallah, Haykel Ben Rahal, Afif Mezrigui und Ridha Zerdabi, allesamt Pflegefachkräfte in Anerkennung, war es kein leichter Schritt, die tunesische Heimat und ihre Familien zu verlassen. „Hier in Deutschland haben wir bessere Chancen, unseren Beruf auszuüben“, erzählt Sabrine Ben Abdallah, die im Seniorenhaus St. Liborius in Attendorn beschäftigt ist. Fakt ist: Dem Pflegenotstand bei uns stehe oftmals ein Überangebot von Pflegefachkräften im Ausland gegenüber, so Julie Peez, Leitung Personalentwicklung und -marketing. „Fachkräfte anderer Herkunftsländer sind heute schon wertvolle Kolleginnen und Kollegen und werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Pflege spielen.“

Personalmangel entgegenwirken

Insgesamt plant der Caritasverband eine Anwerbung von 18 Pflegefachkräften für die sechs stationären Einrichtungen im Kreis Olpe. Unterstützung erhält der kreisweit tätige Verband hier von der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, die das Projekt „Triple Win“ ins Leben gerufen haben. Das Anwerben von ausländischen Fachkräften und deren Anerkennung soll langfristig ein Beschäftigungsverhältnis sicherstellen und dem Personalmangel entgegenwirken.

Neben viel Bürokratie seien jedoch gerade die „weichen Faktoren“ von elementarer Bedeutung für eine gelingende Integration hier vor Ort. „Unsere neuen Mitarbeitenden sehen sich mit einem ganz neuen Lebensentwurf in völlig neuer Umgebung mit großen kulturellen Unterschieden konfrontiert“, so Pflegedienstleiter Fabian Henzgen vom Seniorenhaus Gerberweg aus Olpe. Daher sei die Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen ganz essenziell. Versierte Praxisanleiter in den jeweiligen Caritas-Einrichtungen begleiten die neuen tunesischen Pflegefachkräfte im Arbeitsalltag, „denn auch im Bereich der Pflegedokumentation betreten unsere Mitarbeitenden Neuland“, berichtet Fabian Henzgen.

Viele Mitarbeitende der Caritas stehen den neuen Pflegenden hilfreich zur Seite. Ob es um die Wohnungssuche, organisatorische und bürokratische Angelegenheiten, die Begleitung zu Einkäufen und Anlaufstellen oder Spenden für Haushaltsgegenstände und Möbel zur Erstausstattung geht. Dennoch: „Wir sind dringend auf der Suche nach ehrenamtlichen Willkommenslotsen, die den zugewanderten Pflegekräften ein wenig die Region näherbringen, sie ins soziale Leben in den Gemeinden integrieren und deren Freizeit begleiten“, so Ute Rullich, Projektmanagerin und Ehrenamtskoordinatorin beim Caritasverband.

