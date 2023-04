Carolin Geisler aus Grevenbrück kämpft für den Klimaschutz

Lennestadt/Grevenbrück. Carolin Geisler ist Schülerin des Gymnasiums Maria Königin und setzt sich insbesondere im Klimaschutz ein. Jetzt wurde sie ausgezeichnet.

Carolin Geisler aus Grevenbrück hat den 1. Preis im diesjährigen „Young Women in Public Affairs-Award“ gewonnen, einen Preis, den der Zonta Club Siegen Area ausgeschrieben hat. Damit werden Schülerinnen aus dem Raum Siegen-Olpe ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren. Die Preisverleihung fand in einem feierlichen Rahmen und in Anwesenheit der Präsidentin von Zonta, Freifrau Verena von Fircks und dem IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener in der Siegerlandhalle statt.

Carolin Geisler ist Schülerin des Gymnasiums Maria Königin und setzt sich insbesondere im Klimaschutz, vor allem in der „Fridays for future“-Bewegung ein. Außerdem gehört sie zur Schülervertretung von Maria Königin, war maßgeblich an der Gründung einer Bezirksschülervertretung beteiligt und gehört auch zur Landesschülervertretung. Lehrerin Lisa Braune hob in ihrer Laudatio hervor, dass Carolin tolerant und freundlich sei, sich aber auch zielstrebig für ihre Anliegen einsetze. Sowohl bei der Organisation, als auch der Umsetzung von Protestaktionen sei sie aktiv und zeige so, dass sie nicht bereit sei, das hinzunehmen, was durch die Politik vorgegeben ist. „Du hinterfragst Dinge kritisch, bist überlegt in deinem Handeln und nur bereit Kompromisse einzugehen, wenn du auch wirklich davon überzeugt bist, dass ihr Umsetzung vertretbar und zielführend ist. Die Vielseitigkeit von unterschiedlichen Menschen respektierst du und bist stets freundlich und offen, ohne ein Lächeln im Gesicht begegnet man dir fast nie“, erklärte die SV-Lehrerin.

Carolin sei somit ein echtes Vorbild für unsere Gesellschaft! Weitere Preisträgerinnen sind Teresa Hössl vom Rivius Gymnasium, Attendorn, und Emma Geuecke vom St. Ursula Gymnasium, ebenfalls Attendorn. Allen drei Geehrten bescheinigten die Anwesenden Engagement, Weitsicht, Selbstbewusstsein und Herz.

