CDU Lennestadt lässt Kandidatin aus eigenen Reihen fallen

Kerstin Brauer aus Lennestadt möchte in den Bundestag und bewirbt sich für das Mandat der CDU im Wahlkreis 149 (Kreis Olpe/Märkischer Kreis I). Ihr Stadtverband versagt ihr die Unterstützung.

Lennestadt Der Stadtverband unterstützt den Drolshagener Florian Müller als Bundestags-Kandidat. Mitbewerberin Kerstin Brauer will weiterkämpfen.

Der Vorstand des CDU-Stadtverbands Lennestadt unterstützt die Kandidatur von Florian Müller aus Drolshagen als Wahlkreiskandidat der CDU für die Bundestagswahl, das teilte die Partei am Mittwoch mit. In einer digitalen Sitzung habe sich der 24-köpfige Stadtverbandsvorstand mit deutlicher Mehrheit für Müller ausgesprochen, so die CDU.

Enttäuschung pur

Pikant: Mit der Entscheidung gaben die Lennestädter Christdemokraten Kerstin Brauer, der Bewerberin aus den eigenen Reihen, einen Korb. Die Stadtverordnete aus Altenhundem reagierte entsprechend säuerlich: „Ich bin schon enttäuscht, da fragt man sich, ob die Arbeit in den letzten Jahren nichts zählt und ob man mit seiner Politik völlig falsch liegt“, so Brauer, die auch Vorsitzende der Frauenunion in Bezirk und Kreis ist. Der Vorstand der Kreis-Frauenunion hatte sich im Vorfeld einstimmig hinter Brauer als Kandidatin gestellt.

Aufgeben will die 48-jährige Polizeibeamtin aber nicht. „Ich werde weiterkämpfen, bis sich der Vorstand der Kreis-CDU für einen Kandidaten ausspricht“, so Kerstin Brauer. Dies soll Ende Januar passieren.

Fünf Bewerber

Neben Müller und Brauer hatten sich auch Hildegard Hansmann-Machula aus Finnentrop, Bernd Hesse aus Wenden und Paul Rötz aus Olpe um die CDU-Bundestagskandidatur im Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis I beworben. Nachdem sich nun die CDU Lennestadt den Empfehlungen der CDU-Vorstände aus Drolshagen und Olpe sowie der Jungen Union und der Senioren Union im Kreis Olpe angeschlossen hat, scheint Florian Müller derzeit die besten Chancen für das Mandat der Kreis-CDU zu haben. Die offizielle Aufstellungsversammlung soll im Frühjahr stattfinden.

Hoffnung auf vorderen Listenplatz

Kerstin Brauer habe sich nach der Absage ihres eigenen Stadtverbands, den sie von 2011 bis 2016 als Vorsitzende selber führte, mit ihrem Nachfolger Franz-Josef Lenze ausgesprochen. „Da wurde Tacheles gesprochen“, so Brauer. Sie hofft nun, dass sie von ihrer Partei möglichst weit vorn auf der Reserveliste platziert wird.

