In den Kirchen in Lennestadt beten die Christen für den Frieden.

Friedensgebet Christen in Lennestadt beten am Sonntag für den Frieden

Lennestadt. In den Kirchen in Altenhundem, Grevenbrück, Meggen und Oedingen gibt es am Sonntag um 18 Uhr Friedensgebete.

Auch in Lennestadt folgen die christlichen Gemeinden dem gemeinsamen Aufruf der Deutschen Bischofskonfernz und der Evangelischen Kirche Deutschlands, am Sonntag in besonderer Weise für den Frieden in der Ukraine zu beten.

Die katholischen Kirchengemeinden in Lennestadt laden am Sonntag, 27. Februar 2022 ein, sich in Friedensgottesdiensten und gemeinsamen Gebeten mit den Opfern des Krieges zu verbinden und Frieden für die geschundene Ukraine und die Welt zu erbitten. Beginn ist jeweils um 18 Uhr in den Kirchen Altenhundem, Grevenbrück, Meggen und Oedingen. Das teilt Pfarrer Ludger Wollweber aus Meggen mit.

„Als Christen verurteilen wir kriegerische Gewalt und deshalb auch die Invasion der Ukraine durch Russland. Dies ist ein Angriffskrieg, der dem Völkerrecht und der christlichen Friedensethik zuwiderläuft“, erklärt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing. „Unsere Bestürzung und Beklemmungen angesichts des Krieges tragen wir im Gebet vor Gott, der sich am Ende immer als mächtiger erweist als die Mächtigen dieser Erde.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe