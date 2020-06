Finnentrop: Christian Vollmert will Bürgermeister werden

Christian Vollmert, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler, tritt als Bürgermeisterkandidat in Finnentrop an.

Finnentrop. Fraktionschef der Freien Wähler kandidiert nach 2015 erneuet für das Bürgermeisteramt in Finnentrop. Windkraft ist ihm ein wichtiges Anliegen.

Christian Vollmert tritt für die Freien Wähler als Bürgermeisterkandidat in Finnentrop bei der anstehenden Kommunalwahl am 13. September an. „Dass ich antrete, ist die logische Konsequenz aus der Oppositionsarbeit der vergangenen Jahre“, erklärt der Fraktionschef im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es wäre fatal, wenn wir in der aktuellen Situation keinen Kandidaten stellen würden“, ergänzt der 51-jährige Rettungsassistent aus Finnentrop.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Bekanntlich haben bislang Bürgermeister Dietmar Heß, der aus dem Amt heraus kandidieren wird, und Achim Henkel als Spitzenkandidat der CDU ihren Hut in den Ring geworfen. Aus diesem Zweikampf wird nun ein Dreikampf.

25 Prozent in 2015

Vollmert: „Es ist wichtig, dass nach 31 Jahren ein Wechsel stattfindet. Es gibt viele Probleme, die wir in Finnentrop angehen müssen.“ Ein ganz wichtiges Anliegen sei ihm die Windkraft, „die wir möglichst komplett verhindern sollten.“

In der Mitgliederversammlung am Dienstagabend erklärte der Fraktionschef, der bei der Bürgermeisterwahl 2015 bereits angetreten war und damals rund 25 Prozent der Stimmen holte: „Ich sehe mich als Anwalt und Ansprechpartner aller Bürger und als Moderator und Ideenentwickler für ein starkes zukünftiges Finnentrop.“

Insbesondere wolle er die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung in ihrer Eigenverantwortung stärken und die Verwaltung zu einem Dienstleister mit allen technischen und digitalen Möglichkeiten weiterentwickeln. Zudem wolle er das Bewusstsein stärken, dass jede Ortschaft ein bedeutsamer Teil der gesamten Gemeinde sei.