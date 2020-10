Corona: China-Restaurant in Lennestadt gibt auf

Seit Monaten blickt Xian Deng, Inhaberin des chinesischen Restaurants „China Garden“ an der Kölner Straße in Grevenbrück, nach einem Licht am Ende des Tunnels, nach dem berühmten Silberschweif am Horizont. Vergeblich und mit Folgen. Am kommenden Samstag, 31. Oktober, wird sie ihr Restaurant schließen. Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Opfer gefunden.

Denn weiter hoffen und warten, dass sich das Blatt zum Guten wendet und ein Impfstoff endlich die Wende bringen wird, kann sie nicht mehr. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind die Umsätze nach unten gegangen, die Fixkosten für den Betrieb des Restaurants aber laufen weitgehend weiter. Jeden Monat habe sie mit einem Minus in der Kasse abgeschlossen. erklärt Deng.

„Jetzt kommt die zweite Welle und ich sehe keine Zukunft mehr“, sagt die 40-jährige Unternehmerin. „Wenn ich wüsste, dass Corona am Ende des Jahres vorbei ist, dann würde ich noch weitermachen“, sagt sie, aber sie glaubt nicht mehr daran, so wie viele andere auch nicht. Dass gerade in Lennestadt und im Kreis Olpe die Zahlen der bestätigten Infizierten von Tag zu Tag weiter nach oben gehen, schmälert die Hoffnung zusätzlich.

Viele Stammkunden

Vor der Coronakrise seien viele Stammkunden mindestens einmal in der Woche zum Essen in das Restaurant gekommen, jetzt kämen viele Gäste nur noch einmal im Monat. Mit Folgen: Das beliebte chinesische und mongolische Buffet kann Xian Deng nur noch an den Wochenenden anbieten, weil es sich sonst nicht lohne. Andererseits kommen viele Gäste nicht mehr, wenn es kein Buffet gibt. Es ist ein Teufelskreis.

Sowieso darf sie von den 98 Sitzplätzen im Restaurant aufgrund der Abstandsregeln nur noch die Hälfte besetzen. Das Konzept des Grevenbrücker Restaurants, das in den letzten sieben Jahre aufgegangen ist, funktioniert nicht mehr. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben die Eltern der Restaurant-Inhaberin mit angepackt. Regelmäßig reisten sie mit dem Flugzeug aus China an, um ihre Tochter und deren Familie für einige Zeit zu unterstützen.

Während der Restaurantzeiten kümmerten sie sich um Dengs kleine Tochter. Doch wegen Corona können sie aus China nicht mehr anreisen, ein weiteres Problem, das Xian Deng bewogen hat, das Restaurant aufzugeben. Wie es den zwei Angestellten und ihrer Familie in Zukunft beruflich ergehen wird, weiß sie selber noch nicht. Sie will sich nun erst einmal mehr um ihre kleine Tochter kümmern, die jetzt zur Schule geht. Trotz ungewisser Zukunft ist es der 40-Jährigen ein Bedürfnis, ihren Stammkunden für ihre Treue in den letzten sieben Jahren zu danken.