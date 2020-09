Corona: Erzieherin im Kindergarten Bamenohl positiv getestet

Im Kindergarten Panama in Bamenohl ist ein Coronafall aufgetreten.

Kreis Olpe. Bei einer Routinetestung wurde eine Erzieherin in Finnentrop-Bamenohl positiv auf das Coronavirus getestet. 30 Personen sind in Quarantäne.

Im Rahmen einer Routinetestung wurde bei einer Erzieherin des Kindergartens Panama in Finnentrop-Bamenohl eine Infektion mit dem Corona-Virus bestätigt. Das teilte das Kreisgesundheitsamt in Olpe am Freitagnachmittag mit.

Für rund 30 enge Kontaktpersonen, darunter die von der Erzieherin betreuten Kinder sowie ihre Kolleginnen, wurde Quarantäne angeordnet. Sie alle werden Anfang kommender Woche getestet. Das Infektionsgeschehen im Kindergarten konnte auf eine Betreuungsgruppe begrenzt werden, da die Einrichtung die Gruppen soweit wie möglich voneinander getrennt betreut.

Das Corona-Infektionsgeschehen im Kreis Olpe habe sich laut Kreisgesundheittsamt aktuell beruhigt. Im Laufe dieser Woche wurden dem Gesundheitsamt insgesamt fünf Neufälle gemeldet. Zurzeit gelten 13 Personen als akut infiziert.